İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, hem gıda, hem şifa kaynağı, hem de yetişme şartları ve daha nice özellikleri ile ayrı bir yere sahip olan mucizevi meyve hurma var. Hurma, meyve olarak çok faydalı bir gıdadır. Hurmada insanın hayatını devam ettirebilmesi için gerekli her şey mevcuttur. Birçok gıdayı yiyerek ancak bir kısmını karşılayabildiğimiz yağ, protein, karbonhidrat, vitamin, mineral vs. hurmada fazlasıyla mevcuttur. Bu sebepten insan sadece hurma yiyerek hayatını devam ettirebilir. Peygamber Efendimiz döneminde insanlar uzun zaman yiyecek bulamazlardı. Sadece hurma yerler, su içerlerdi. Sahabi, Hz. Aişe validemize "Efendimiz zamanında evinizde ne yer, ne içerdiniz?" diye sormuş. Hz. Aişe validemiz de şu ibretlik cevabı vermiş: "Evimizde bazen iki üç ay geçerdi de ateş yanmazdı, hurma yiyip su içerdik." Bir hadis-i şeriflerinde de Peygamber Efendimiz hurmanın doyuruculuk ve kifayetini anlatmak için Hz. Aişe'ye "Ya Aişe, evinde hurma olmayanlar açtır" buyurmuştur. Hurma, hurma palmiyesinin meyvesidir ve Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi sıcak iklimlerde yetişir. Tatlı ve besleyici bir meyve olarak bilinir. İnce bir dış kabukla kaplıdır ve içinde tatlı bir et vardır. Hurmanın farklı türleri bulunur ve her türün kendine özgü bir tadı ve dokusu vardır. Bazı hurma çeşitleri yumuşak ve olgunken, diğerleri daha sert ve çekirdeklidir. Yüksek besleyici değerleri ile tansiyonu dengeleyen hurma, kolesterol içermediği için kalp dostu besinlerden biridir. A ve B vitaminleri ile hafızanın güçlenmesini destekler ve hafıza kaybının önlenmesine karşı faydalı olduğu bilinir. Bu içeriğimizde hurmanın faydaları üzerinde duracağız. Hurma yemek nelere iyi gelir, hurmanın faydaları nelerdir, birlikte inceleyelim...



HURMANIN FAYDALARI

Kalp sağlığını korur.

Antioksidan bakımından zengindir.

Hafızayı güçlendirir.

Kolesterolü dengeler.

Beyin sağlığını güçlendirir.

Cildi gençleştirir.

Göz sağlığını güçlendirir.

Kansızlığa iyi gelir.

Stres ve yorgunluğu giderir.

Sindirimi kolaylaştırır.

Doğal tatlandırıcıdır.

Mikrop ve enfeksiyonlarla savaşır.

Kemikleri güçlendirir.

Lifli yapısı bağırsakları çalıştırır.

Kalorisi düşüktür; kilo vermeyi kolaylaştırır.

Rahim yapısını doğuma uygun hale getirir; sancıyı azaltır



HURMA TOPLARI

MALZEMELER

20 adet hurma

2 çay kaşığı tarçın

Yarım çay bardağı ceviz içi

2 yemek kaşığı kakao

YAPILIŞI: Önceden ıslatılarak yumuşatılmış hurmaları, çekirdeğini çıkararak rondoda iyice çekelim. Sonra içine diğer malzemeleri ekleyip ceviz büyüklüğünde toplar yapalım. İsteğe göre Hindistan cevizi veya kırık fındığa batırıp servis yapabilirsiniz.