İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, alışılagelmiş mücver tariflerinin dışına çıkıp, sizlere farklı sebzelerle çeşit çeşit mücverler hazırladım. Bugünlük benden bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



KÖZLENMİŞ BİBERLİ



MALZEMELER

4 adet közlenmiş kırmızıbiber

2 adet haşlanmış patates

2 adet yumurta

1 adet soğan

Yarım demet maydanoz

Galeta unu

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

YAPILIŞI: Közlenmiş biberleri küçük küçük doğruyoruz. Patates ve soğanları rende yapıyoruz. Maydanozları ince ince kıyıyoruz. Üzerine yumurtaları kırıyoruz. Baharatlarını ve galeta ununu ekliyoruz. Köfte harcı gibi yoğuruyoruz. Kıvam alınca elimizle şekil verip, ister tavada, ister fırında pişiriyoruz.



ISPANAKLI



MALZEMELER

1 kg. ıspanak

2 baş soğan

3 yumurta

Sıvı yağ

1 çorba kaşığı un

1 kabartma tozu

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Ispanaklar temizlenip, yıkandıktan sonra 10 dakika sıcak suda bekletilip, yumuşaması sağlanır. İnce kıyılmış soğanlar ile 5-6 dakika sıvı yağ ilave edilerek, kavrulur. Karışım soğuduktan sonra yumurta, un, tuz, karabiber ve kabartma tozu ilave edilerek, yumuşak bir karışım elde edilir. Kaşıkla kızgın yağa dökülerek, kızartılır.



PANCARLI



MALZEMELER

1 adet yumurta

10 dal maydanoz

4 çorba kaşığı un

2 adet orta boy pancar

1/2 çay bardağı dövülmüş ceviz

Tuz

Karabiber

Pul biber

BULAMAK İÇİN:

1 su bardağı galeta unu

1 adet çırpılmış yumurta

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Pancarı rendeliyoruz ve zeytinyağında soteleyerek pişiriyoruz. Pişirdiğimiz pancarların üzerine yumurta, ceviz, tuz, karabiber ve pul biber ekliyoruz. Maydanozları ince ince kıyıp ekledikten sonra iyice karıştırıyoruz. Galeta unu ilavesi ile köfte formuna getirip, avucumuzda şekil veriyoruz. Tavaya sıvı yağ koyup, kızdırıyoruz. Hazırladığımız köfteleri çırpılmış yumurtaya, galeta ununa bulayıp, kızgın yağda kızartıyoruz.