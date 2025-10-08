İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün nefis poğaçalar hazırlıyoruz. Lezzet garantili bu tarifleri denemenizi şiddetle öneririm. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.





SEBZELİ



MALZEMELER

1 çay bardağı zeytinyağı

125 gr. oda sıcaklığında tereyağı

2 adet yumurta (birinin sarısı dışı için)

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı kaymak

1 yemek kaşığı toz mahlep

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Maydanoz

Dereotu

Yeşil biber

1 kase Urfa peyniri

2 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

YAPILIŞI: Maydanoz, dereotu ve yeşil biberi minik minik doğruyoruz. Üzerine diğer tüm malzemeleri ilave edip hamuru yoğuruyoruz. Bezelere ayırıp üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Turbo ayarlı fırında 185 derecede pişiriyoruz.



ÇABUK BOZULMAYAN



MALZEMELER

1 su bardağı zeytinyağı ya da sıvı yağ

2 su bardağı yoğurt

3 paket kabartma tozu

1 adet yumurta (sarısı üzerine)

1 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

4-5 su bardağı un

İÇ MALZEMESİ:

Beyaz peynir

ÜZERİ İÇİN:

1 yumurta sarısı

Susam



YAPILIŞI: Karıştırma kabına sıvı yağ, yoğurt ve yumurta akını alıp karıştırıyoruz. Biraz un, kabartma tozları, tuz, şeker ve sirke ilave edip tekrar karıştırıyoruz. Kalan unu azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Hamurdan mandalinadan biraz büyük bezeler koparıp yuvarlıyoruz ve iç malzemesini koyup kapatıyoruz. Üzerine yumurta sarısı ve susam serperek 200 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz.



EV POĞAÇASI



MALZEMELER

2 adet yumurta

5 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

3 çay kaşığı tuz

3 tatlı kaşığı toz şeker

2 paket kabartma tozu

Dilediğiniz kadar ince kıyılmış dereotu

3.5 su bardağı un

ÜZERİNİ SÜSLEMEK İÇİN:

1 yumurta sarısı

1 damla pekmez

Susam veya çörek otu

YAPILIŞI: Un ve kabartma tozu hariç tüm malzemeyi yoğurma kabına alıp hepsi özdeşleşene kadar elimizle güzelce karıştırıyoruz. En son un ve kabartma tozunu ekleyip ele yapışmayan bir hamur yoğuruyoruz. Hamurdan istediğimiz büyüklükte parçalar koparıp elimizle yuvarlayıp ortasını açıyoruz. İçine peynir veya kaşar peyniri koyup kapatıyoruz. Pekmez ve yumurta sarısını çırpıp poğaçaların üzerlerine sürüyoruz. Üstüne isteğe bağlı çörek otu veya susam döküp 180 derece fırında hafif kızarana kadar pişiriyoruz.