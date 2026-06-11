İDİL AÇIKALIN

Detoks sürecinde hücresel yenilenmeyi desteklemek için meyve ve sebzelerin çiğ hallerine mutlaka yer verilmelidir. Ancak bu besinler katı bir şekilde tüketilmemeli, bunun yerine sıvı hale getirilmelidir. Blender, katı meyve sıkacağı veya mutfak robotu kullanarak evde kendi smoothie'lerinizi hazırlayabilirsiniz. Bu içecekler, renkleriyle olduğu kadar tadıyla da cezbediyor. Meyve ve sebzelerle yapılan, destekleyicilerle zenginleştirilen, yağlı tohum, yulaf ezmesi, keten tohumu yağı gibi birçok besin grubu üyesi ile öğününüzü güzelleştiren smoothie'ler, yaz günleri için ideal olan buz gibi içeceklerdir.



KİRAZLI



MALZEMELER

12 adet kiraz

1 bardak yarım yağlı süt

1 dilim zencefil

1 çay kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt

YAPILIŞI:

Malzemelerin hepsini karıştırıp blender'dan geçirin ve hazır!





KARPUZLU



MALZEMELER

600 gram karpuz

250 ml süt

125 gram yoğurt

1 -2 yemek kaşığı pudra şekeri

2 top vanilyalı dondurma

YAPILIŞI: Bütün malzemeleri bir kaba koyup blender veya rondo yardımıyla ezelim. En son içine dondurmayı ekleyip tekrar ezelim.



PANCARLI



MALZEMELER

Yarım su bardağı kadar soyulmuş ve doğranmış taze kırmızı pancar

1 çay kaşığı kadar soyulmuş, ezilmiş taze zencefil

Yarım su bardağı portakal suyu

Yarım su bardağı su

1 adet dondurulmuş muz (halkalar halinde dilimlenmiş)

1 su bardağı dondurulmuş çilek

YAPILIŞI: Öncelikle pancar, zencefil, portakal suyu ve suyu bir karıştırıcıda bir araya getirin. Görünür bir pancar veya zencefil parçası kalmayacak şekilde pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın. Dondurulmuş çilekleri ve muzu ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Smoothie hazır.



YEŞİL



MALZEMELER

1 kivi

4-5 dal ıspanak,

1 salatalık,

1 tatlı kaşığı bal

1 su bardağı badem sütü

1 çay kaşığı keten tohumu

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri blender'da geçirerek hazırlayacağın bu smoothie, şişkinlik hissini hafifletiyor ve yalnızca 150 kalori. Yeşil smoothie tarifleri aklına gelebilecek tüm yeşil sebze ve meyvelerle yapılabiliyor desek yeri. Daha mayhoş bir tat istersen yeşil elmalı smoothie de hazırlayabilirsin. Tarçınla çok yakışıyorlar.