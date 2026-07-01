İDİL AÇIKALIN

Yazın mutfakta en çok neyi hazırlıyorsun diye sorsalar, hiç düşünmeden "içecek" derim. Çünkü sıcak havalarda bazen insanın canı yemek bile istemiyor ama buz gibi hazırlanmış, taze meyvelerle aromalandırılmış bir içecek bütün günün yorgunluğunu alıyor. Eskiden buzdolabını açtığımızda bizi mutlaka büyük bir cam sürahi karşılardı. Kimi gün limonata olurdu, kimi gün vişne hoşafı, kimi gün de nane kokulu ayran… Hazır içeceklerin hayatımıza girmediği zamanlarda annelerimiz ve anneannelerimiz mutfakta birkaç malzemeyle öyle nefis serinlikler hazırlardı ki bugün hâlâ o tatları arıyoruz. Ben yaz boyunca evde mutlaka doğal içecekler hazırlıyorum. Çünkü içine ne koyduğumu biliyorum. Mevsim meyvelerini değerlendiriyor, fazla şekere ihtiyaç duymadan lezzetli alternatifler oluşturuyorum. Üstelik misafir geldiğinde de buz gibi bir sürahi ev yapımı içecekten daha şık bir ikram düşünemiyorum. Bugün sizlerle yaz sofralarımın vazgeçilmezi olan dört favori tarifimi paylaşmak istiyorum.

FESLEĞENLİ ŞEFTALİLİ LİMONATA

MALZEMELER

3 şeftali

4 limonun suyu

1 litre soğuk su

3 yemek kaşığı bal

8-10 yaprak fesleğen

Bol buz

YAPILIŞI: Şeftalileri rondodan geçirin. Limon suyu, bal ve suyla karıştırın. Fesleğen yapraklarını elinizle hafifçe ezerek ekleyin. Buzdolabında en az bir saat dinlendirip bol buzla servis edin.

KARPUZLU NANELİ İÇECEK

MALZEMELER

4 su bardağı çekirdeksiz karpuz

1 limonun suyu

Bir avuç taze nane

Soda

Buz

YAPILIŞI: Karpuzu blenderdan geçirin. Limon suyunu ekleyin. Bardaklara paylaştırıp üzerine soda ilave edin. Nane ve buzla servis edin.

SALATALIKLI AYRAN

MALZEMELER

2 su bardağı yoğurt

2 su bardağı soğuk su

Yarım salatalık

Taze nane

Tuz

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Bol buz ekleyerek servis edin.

VİŞNELİ SOĞUK ÇAY

MALZEMELER

3 poşet siyah çay

1 su bardağı vişne

2 yemek kaşığı bal

1 litre su

Limon dilimleri

YAPILIŞI: Çayı demleyip soğutun. Vişneleri hafifçe ezerek bal ile karıştırın. Çayın içine ekleyip süzün. Limon dilimleri ve buzla servis edin.