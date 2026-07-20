İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, lezzetli mi lezzetli, bir o kadar da güzel ve sezonluk meyvelerden biri olan kirazlı tarifler var. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile. Şimdiden hepinize afiyet olsun.

KİRAZLI KURABİYE

MALZEMELER

250 gr. tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

2 kahve fincanı pudra şekeri

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı mısır nişastası

Aldığı kadar un

ÜZERİ İÇİN:

Yumurta beyazı

İÇİ İÇİN:

Çekirdekleri çıkartılmış 1 kase kiraz

YAPILIŞI: Küçük parçalara ayrılmış soğuk tereyağı üzerine pudra şekeri, nişasta, yumurta sarısı, kabartma tozu, sıvı yağ eklenip karıştırılır. Un eklenip yoğurulur. Hamur 10-15 dakika dinlendirilir. Cevizden biraz büyük parça hamur alınıp ortasına kiraz eklenip şekillendirilir. Üstüne yumurta akı sürülür. 170- 180 derece önceden ısıtılmış fırında pişirilir.

ÇİKOLATALI KEK

MALZEMELER

300 gram kiraz

160 gram beyaz çikolata

3 adet yumurta

2 su bardağı tozşeker

1'er su bardağı yoğurt ve sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 su bardağından iki parmak fazla un

YAPILIŞI: Çikolatayı benmari usulü eritin. Ayrı bir yerde yumurtaları toz şeker ile çırpın. Üzerine, arada karıştırarak yoğurt, sıvı yağ, kabartma tozu ve vanilya ekleyin. Un katıp karıştırın. Erittiğiniz çikolatayı ilave edip, yağlanmış 20x22 cm. çapında kek kalıbına dökün. Üzerine çekirdekleri çıkarılmış kirazları serpiştirip, önceden ısıtılmış 190 derece fırında kontrol ederek pişirin. Dilimleyip, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.

BUZ GİBİ ŞERBET

MALZEMELER

Yarım kg. kiraz

1 su bardağı toz şeker

2 litre su

1 adet çubuk tarçın

4-5 tane karanfil

YAPILIŞI: Kirazları yıkıyoruz. Tencereye kirazları, toz şekeri, tarçını, suyu, limonun yarısını ve karanfili koyalım. 45 dakika kısık ateşte pişirelim. Piştikten sonra suyu ayıralım kirazları ilistirden geçirelim. Çıkan suyunu ayırdığımız suya ilave edelim. Soğutarak servis edelim.