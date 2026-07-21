İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün mis gibi kurabiye kokusu var. Kurabiye yapımı çok kolay, ancak püf noktaları olan ustalık isteyen bir iş. Ben bugün sizleri farklı altyapıda, en pratik ve lezzetli olduğuna inandığım kurabiye tariflerini anlatıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.





VANİLYALI PUDİNGLİ KURABİYE



MALZEMELER

1 paket vanilyalı puding

1 su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı granül kahve

1 paket kabartma tozu

3 büyük çay bardağı un

ÜZERİ İÇİN:

Pudra şekeri

YAPILIŞI: Öncelikle kahveyi üç yemek kaşığı suda eritin. Sonra bütün malzemeleri karıştırıp hamuru yoğurun. 175 derecede 13 dakika pişirin. Pudra şekeri dökerek servis edebilirsiniz.





TAHİNLİ CEVİZLİ KURABİYE



MALZEMELER

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı tahin

1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım veya 1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz

Aldığı kadar un

YAPILIŞI: Kurabiyeye başlamadan önce fırınımızı açıyoruz. Un hariç bütün malzemeleri karıştırıyoruz. Unu ekliyoruz. Güzel kıvamlı hamur olduğunda şekil veriyoruz. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizip 180 derece fırında hafif kızarana kadar pişiriyoruz.





BÖĞÜRTLEN DOLGULU KURABİYE



MALZEMELER

1 paket margarin (250 gr.)

4 yemek kaşığı pudra şekeri

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Dondurulmuş böğürtlen

YAPILIŞI: Un hariç bütün malzemeleri kaba koyup yoğuruyoruz. Unu azar azar ekliyoruz. Yumuşak, ele yapışmayan kıvama gelene kadar un ekliyoruz. Kıvamını alınca hamurdan, cevizden biraz büyük toplar alıyoruz. Yuvarlayıp, düzleştirip elimizle ortasına bir tane buzlu böğürtlen, buzları çözülmeden koyup kapatıp yuvarlıyoruz. Önceden ısıttığımız 175 derecelik fırında üzerleri hafif renk değiştirene kadar pişiriyoruz.



TEREYAĞLI KURABİYE



MALZEMELER

125 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

3–3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

YAPILIŞI: Tereyağı, sıvı yağ, pudra şekeri ve yumurtayı bir kapta karıştırın. Vanilin ve kabartma tozunu ekleyin. Unu azar azar ilave ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekil verin ve yağlı kâğıt serili tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 15–20 dakika, altı hafif kızarana kadar pişirin. Fırından çıktıktan sonra 5–10 dakika dinlendirip servis edin.