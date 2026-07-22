İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, serinletici ve enfes buzlu çay tariflerim var. Buzlu çayın Türk bardaklarına doluşu yeni olmasa da, evde kendi hazırlayacağımız buzlu çaylar konusu, yaz sıcaklarında en çok ilgimi çeken tarifler arasında. Serinletici özelliği bir yana, istersek şekersiz ve sağlıklı formatını da kolaylıkla hazırlayabileceğimiz ve buzdolabında hazır bekleyen meyveli buzlu çaylar, ani gelen buhranlar için birebir. Ben bugün sizlere öncelikle en klasiğinden bir limonlu buzlu çay, ardından çocukların gözdesi kirazlı buzlu çay hazırladım. Son olarak da ıhlamur mucizesini serin serin deneyimlemek isteyenler için buzlu ıhlamur hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.





BUZLU IHLAMUR ÇAYI



MALZEMELER

2 bardak su

1 çay kaşığı bal

8–10 adet buz

2 dilim limon

3 paket ıhlamur

YAPILIŞI: Suyu kaynatıyoruz. Poşet ıhlamur kullanmayacaksanız 2 yemek kaşığı ıhlamuru sıcak suda demliyoruz. Balı içine atıp eriyene kadar karıştırıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Soğuyunca bir bardağa 4 ya da 5 adet buzu ve 1 adet limon dilimini atıp servis yapıyoruz.





LİMONLU BUZLU ÇAY



MALZEMELER

1 adet limon

Yarım su bardağı toz şeker

1.5 kahve fincanı çayın demi

2 litre su

YAPILIŞI: Normal bir şekilde çayımızı demliyoruz, ılınmasını bekliyoruz. 1.5 kahve fincanı çayı sürahiye boşaltıp tamamen soğumadan şekeri ilave edip karıştırıyoruz. Tam çözünmesi için sıcaklığını tam olarak yitirmemesi önemli. Sonrasında suyu ekleyip tekrardan karıştırıyoruz. Sonra bir adet limonun suyunu sıkıp döküyoruz. Çaya buz ilave ederek servis ediyoruz.



KİRAZLI BUZLU ÇAY



MALZEMELER

2 kase kiraz

1 su bardağı toz şeker

5-6 adet poşet çay

2 adet limon

10 su bardağı su

Yarım demet nane

SERVİS İÇİN:

Buz

Nane yaprağı

Dilimlenmiş limon

YAPILIŞI: Sekiz su bardağı suyu kaynatıyoruz. İçine çayları atıp demlenmesi için 30 dakika bekletiyoruz. Demlenen çayın içinden çay poşetlerini çıkartıyoruz. Kirazları ortadan ikiye ayırıyoruz. Üzerine iki su bardağı su ve bir su bardağı toz şeker ekleyip kirazlar yumuşayıncaya kadar kaynatıyoruz. Bir adet limonun suyu sıkıyoruz, diğer limonu kabuklarıyla birlikte dilimliyoruz. Demlenen çayı büyük bir sürahiye alıp üzerine kaynattığımız kirazları, limon suyunu, limon dilimlerini ve nane yapraklarını ilave ediyoruz. Buzdolabında bir gece bekletip buz, limon ve taze nane yaprakları ile servis ediyoruz.