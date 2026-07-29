İDİL AÇIKALIN

Herkese merhabalar. Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda sizlerle; yaz mevsiminin gözdelerinden, mayhoş bir meyve olan kızılcık üzerine bir şeyler paylaşacağım. Enfes bir kızılcık şerbeti, kızılcık reçeli ve benim en sevdiğim marmelatlardan biri olan kızılcık marmeladı... Ancak bu marmeladın çok önemli bir özelliği var, o da pişmiyor olması. Hem pişmiyor, hem de fuşya renginde. Deneyin, siz de bayılacaksınız. Her öğün ve ara öğünlerde tüketilebilecek kızılcık; çiçekleri, meyvesi, çekirdekleri, ağaç kabuğu ve ağaç kökü ile tam bir şifa deposudur. Kışın ocak-şubat aylarında tezgahlarda taze olarak bulunabilir. C vitamini ve lif yönünden oldukça zengin bir vitamin deposudur. Ayrıca içeriğinde bulunan fosfor, demir, manganez, potasyum ve gümüş ile bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve hastalıklarla mücadele konusunda oldukça etkilidir. Kızılcık; yüzde 45 kalorisi ile yüksek enerji sağlarken, yüzde 10'luk karbonhidrat yoğunluğu ve yüksek lif değeriyle de diyet programlarının vazgeçilmez besin kaynağı konumundadır. Reçel, marmelat, şerbet, komposto gibi besin ürünlerine dönüştürülerek kullanılabilir. Ayrıca kaynatılan kızılcık meyveleri şeker eklendikten sonra konserveye dönüştürülerek saklanabilir. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...





KIZILCIK ŞERBETİ



MALZEMELER

500 gr. kızılcık

1.5 litre sıcak su

3/4 su bardağı toz şeker

YAPILIŞI: Sap ve yaprak kısımları ayıklanmış, bol suda yıkadığımız kızılcıkları derin bir tencerenin içerisine alıyoruz. Sıcak su ilave ettiğimiz kızılcıkları, kısık ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Kaynayıp yumuşayan kızılcıkları, bir tülbent ya da ince delikli bir süzgeçten geçiriyoruz. Kızılcıkların özünü bıraktığı sulu karışıma toz şeker ekleyip tahta bir kaşıkla karıştırıyoruz. Soğutarak servis ediyoruz.



PİŞMEYEN KIZILCIK MARMELADI



MALZEMELER

1 kg. olgun kızılcık

1 kg. toz şeker

YAPILIŞI: Kızılcıkları yıkayıp varsa saplarını ayıklıyoruz ve süzgeçte süzdürüyoruz. Kızılcıkları tel süzgeçe alıp önce elimizle mıncıklıyoruz sonra yemek kaşığının tersiyle süzgeçten geçirerek çıkarabildiğimiz kadar püre çıkarıyoruz. Kalan çekirdekli posaya bir su bardağı şeker koyup karıştırıyoruz. Posa tekrar sulanacaktır. Tekrar çıkan püreyi süzgeçten geçiriyoruz. Kalan toz şekeri ekleyip şeker eriyene kadar iyice karıştırıyoruz.



KIZILCIK REÇELİ



MALZEMELER

1 kg. kızılcık

750 gr. toz şeker

1/2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

YAPILIŞI: Sap kısımlarını ayıkladığımız kızılcıkları bol suda yıkayıp fazla sularını süzdürdükten sonra derin bir tencereye alıyoruz. Toz şekerle karıştırıp kapağı kapalı olarak tencerede bekletiyoruz. Şekerde bekleyen kızılcıkları az miktarda su ilavesiyle kaynamaya bırakıyoruz. Kaynayıp göz göz olmaya başladığında kısık ateşte 45-50 dakika kadar, ara ara kontrol ederek pişiriyoruz. Tencerenin yüzeyine çıkan köpükleri bir kaşık ya da kevgir yardımıyla alıyoruz. Pişirme işleminin sonuna doğru kıvam alan reçele taze sıkılmış limon suyunu katıp ocaktan alıyoruz. Kavanoza doldurup kapağını sıkıca kapatıyoruz. Ters çevirip soğuması için bekletiyoruz.