İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'na bugün, mayhoş ve nevi şahsına münhasır vişneyi konuk alıyoruz. Bir renge kendi ismini verdiğine göre vişnenin oldukça karakterli bir yapısı var diyebiliriz, öyle değil mi? Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

KURABİYE

MALZEMELER

125 gr margarin veya tereyağı

1 adet yumurta

1 su bardağı şeker (1 parmak eksik)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3 su bardağı un

DOLGUSU İÇİN:

Vişne reçeli

ÜZERİ İÇİN:

Pudra şekeri

YAPILIŞI: Un hariç diğer malzemeleri karıştırma kabına alıp, hepsini harmanlayalım ve kontrollü olarak yavaş yavaş unu döküp, kulak memesi kıvamında bir hamur oluncaya kadar yoğuralım. Hamurun üzerini streç filmle kapatıp, yarım saat buzdolabının alt kısmında dinlendirip çıkartalım. Hamuru iki bezeye ayırıp, tezgaha çok az un serpiştirip, çok ince olmayacak şekilde merdaneyle açalım. Ardından kalıpla yuvarlak olarak kesip, ortasına bir tatlı kaşığıyla reçelin sadece tanelerinden koyup, kapatalım. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizip, önceden ısıtılmış fırında 180°C'de kurabiyelerin üstü hafif pembeleşinceye kadar pişirip çıkartalım.

SALATA

MALZEMELER

1 adet roka

6-7 adet kurutulmuş domates

Yarım su bardağı ceviz

3 dilim tulum peyniri

Yarım kase vişne

SOSU İÇİN:

1 çay bardağı vişne suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI: Rokaları servis tabağına yerleştiriyoruz. Kurutulmuş domatesleri sıcak suda 5-6 dakika yumuşatıyoruz. Domatesler yumuşadığında dörde bölerek servis tabağına alıyoruz. Üzerine cevizleri serpiştiriyoruz. Tulum peynirini üzerine yerleştiriyoruz. Vişne tanelerini ekliyoruz. Sosu için; zeytinyağı ile vişne suyunu karıştırıyoruz, salatanın üzerinde gezdirerek servis ediyoruz.

ÇİKOLATALI KEK

MALZEMELER

3 adet yumurta

1.5 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt ve yoğurt

1 su bardağından az sıvı yağ

2.5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 kase vişne

1 kase damla çikolata

YAPILIŞI: Üç yumurtayı, 1.5 su bardağı şekerle krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Üzerine bir çay bardağı süt, bir çay bardağı yoğurt, bir su bardağından az sıvı yağ ekleyip, çırpmaya devam ediyoruz. Başka bir yerde elenen 2.5 su bardağına yakın unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ekliyoruz ve spatula yardımıyla söndürmeden karıştırıyoruz. Yağlanmış ve unlanmış kelepçeli kalıba hamurumuzun yarısını döküp vişneleri diziyoruz. Kalan hamuru da üzerine döküp yeniden çikolata ve vişne dizip önceden ısıtılmış 160 derece fırında pişiriyoruz.