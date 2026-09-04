İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, evde taze peynir nasıl yapılır konusunu mercek altına alıyorum. Evde taze peynir yapmak çok kolay. Mayaladığınız yoğurdunuz tutmadı mı? Çok sıvı kıvamda bir yoğurt mu oldu? Canınız lor peyniri veya çökelek mi yapmak istedi? O zaman doğru yerdesiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.





ÇÖKELEK



MALZEMELER

Yoğurt

Tuz

Birkaç damla limon suyu ya da limon tuzu

YAPILIŞI: Ocağa aldığınız yoğurt kaynadığında içerisine tuzunu ve limon suyunu ekleyip 2-3 dakika kaynattıktan sonra ocağı kapatıyoruz. Soğuyana kadar çökeleğe dokunmuyoruz.



LOR PEYNİRİ



MALZEMELER

2 kg. süt

1 çay bardağı yoğurt

YAPILIŞI: Sütü ısıtıyoruz ve ısıtırken kesildiğini gördüğümüz anda kaynaması için bekleyip içine yoğurdu ekleyip karıştırıyoruz. 5-6 dakika daha kaynatıp altını kapatıyoruz. İyice ayrışması için bir saat bekliyoruz. Daha sonra süzgece alıp bir gece suyunun süzülmesi için bekletiyoruz. Lora tuz eklemezseniz çabuk bozulur, bir an evvel tüketmelisiniz. Tuz eklerseniz 1 hafta dayanır.



EV YAPIMI LABNE



MALZEMELER

1 litre tam yağlı süt

200 ml sıvı krema

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Süt ve kremayı tencerede kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Ardından ılımaya bırakın. Serçe parmağınızı yakmadan 7–8 saniye tutabileceğiniz sıcaklığa, yaklaşık 42–44°C'ye geldiğinde yoğurdu biraz sütle açıp karışıma ekleyin. Kapağını kapatıp üzerini sarın ve 5–6 saat mayalanmaya bırakın. Ardından buzdolabında birkaç saat dinlendirin. Temiz bir tülbent veya ince süzme bezine aktarın, tuzu ekleyin ve buzdolabında bir kabın üzerinde 8–12 saat süzülmeye bırakın. Ne kadar uzun süzerseniz labneniz o kadar koyu ve kremamsı olur



EKŞİ SÜTTEN LOR PEYNİRİ



MALZEMELER

2 kg. süt

1 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı sirke

3 yemek kaşığı limon suyu

Temiz bir tülbent

YAPILIŞI: Sütü ocağa alın ve kaynamaya bırakın. Kaynama esnasında sütünüz kesilecektir. Ocağı kapatın ve tuzunu atın. Yarım saat kadar ılınmasını bekleyin. Daha sonra sirke ve limon suyunu koyup üzerine temiz bir tülbent örtün. 2-3 saat kadar bu şekilde bekletin. Peynirinizi önce süzgeçten geçirin, daha sonra tülbente koyup ağzını bağlayın ve bir yere asarak suyunun süzmesini bekleyin.