İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, sarı renkleri ile ilk görüşte cezbedip kendine hayran bırakan, lezzetleri ile de ne kadar iddialı olduklarını damaklarda hissettiren nefis lezzetleri konuk ediyorum...

FARKLI BİR MISIR

'Sarışının adı var, esmerin tadı var' sözüne inat, beyaz çikolatalı nefis bir brownie, sarı renkli baharat deyince ismini zirveye altın harflerle yazdıran zerdeçal kullandığımız şahane bir sütlü latte ve son olarak da bir sarışın lezzet daha olan mısırın sıra dışı sunumunu sizler için hazırladım. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle.





ZERDEÇALLI LATTE



MALZEMELER

1 çay kaşığı zerdeçal tozu

Bir tutam karabiber

Bir tutam toz tarçın

1 yemek kaşığı su

2.5 su bardağı demlenmiş kahve

1 su bardağı badem sütü

1 çay kaşığı bal

YAPILIŞI: Zerdeçal, karabiber, tarçın ve suyu karıştırarak, macun kıvamına getiriyoruz. Kahveyi demledikten sonra bal ile karıştırıyoruz. Son olarak hazırladığımız macunu kahvemize ekliyoruz.





PARMESANLI KOÇAN MISIR



MALZEMELER

4 diş sarımsak

Bir tutam kırmızı toz biber

Bir tutam karabiber

Bir tutam tuz

1 çay bardağı parmesan peyniri

6 yemek kaşığı tereyağ

2 adet misket limonu

6 adet mısır koçanı

YAPILIŞI: Mısırları, tost makinesinde çevire çevire pişiriyoruz. Geri kalan tüm malzemeyi rondoda çekiyoruz. Sıcakken mısırları hazırladığımız harç ile paneleyerek servis ediyoruz.



BEYAZ ÇİKOLATALI BROWNIE



MALZEMELER

260 gr. beyaz çikolata

125 gr. tereyağ

1 su bardağı şeker

160 gr. un (1 +1/3 bardak kadar)

1 paket vanilya

1 tutam tuz

4 adet iri yumurta

50 gr. iri çekilmiş badem

YAPILIŞI: Tereyağı ve çikolatamızı benmari usulü eritiyoruz. İçine şekeri ilave edip çırpıyoruz. Her seferinde bir yumurta olmak üzere, yumurtaları ilave edip, iyice karışmalarını sağlıyoruz. Elenmiş kuru malzemelerimizi ve çekilmiş bademi ilave edip, 20-22 santimlik kare kalıba döküp 175 derece ısınmış fırında 40 dakika pişiriyoruz.