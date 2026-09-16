İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, ani gelen tatlı krizlerini bastıracak masum çözümlere yer veriyorum. Hem tatlı yemiş hissini yaşamayı, hem de sonunda suçluluk duymamayı kim istemez ki? Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.







ÇİKOLATALI CEVİZLİ KURABİYE



MALZEMELER

2 adet yumurta

1/2 çay bardağı eritilmiş tereyağı

3 yemek kaşığı bal

1.5 su bardağı çavdar unu veya tam buğday unu

1 çay bardağı irice doğranmış ceviz

1/2 çay bardağı doğranmış bitter çikolata

1/2 çay kaşığı karbonat

1 damla limon (karbonatın aktive olması için)

Tuz

Tarçın

Vanilya

YAPILIŞI: Yumurta, tereyağı ve balı çırpıyoruz. Bir parça tuz, vanilya, tarçın, karbonat ve limonu ekleyip karıştırıyoruz. En son doğradığımız çikolata ve cevizleri ekliyoruz, streç filme sarıp beş dakika buzdolabında bekletiyoruz. Çıkarıp bıçak ile dikkatlice dilimleyip yağlı kağıt serili tepsiye diziyoruz. 180 derece fırında 15-20 dakika pişiyoruz.





ŞEFTALİLİ ŞEKERSİZ CHEESECAKE



MALZEMELER

ALT TABAN İÇİN:

1 su bardağı badem unu

1 su bardağı yulaf ezmesi

4 iri hurma (1 bardak sıcak suda bekleyecek.)

İÇ DOLGUSU İÇİN:

2 yumurta (akı ve sarısı ayrılacak)

200 gr. labne

3 yemek kaşığı yoğurt

1 paket vanilya

500 gr şeftali

4 hurma (1 bardak suda beklemiş)

1 çay kaşığı zerdeçal

2 yemek kaşığı nişasta

YAPILIŞI: Badem ve yulafları un haline getiriyoruz. Hurma püresini de içine ekleyip alt tabanını elde ediyoruz. İç dolgusu için, öncelikle yumurta beyazını çırpıyoruz. Diğer yandan yumurta sarısı, labne, yoğurt, hazırladığımız hurmayla pişirdiğimiz şeftali püresini de içine ekliyoruz. Sonrasında nişasta ve en son yumurta akını ekliyoruz. Alt tabanını 180 derece fırında 10 dakika ön pişirme yapıyoruz. Sonra iç dolguyu üzerine döküyoruz. Kalıbın etrafını folyoyla sarıyoruz ve 160 derece pişiriyoruz.



MUZLU FİT TOPLAR



MALZEMELER

3 su bardağı yulaf

İstenilen miktarda fındık

1 çay bardağı kuru erik veya kuru kayısı

2 adet olgun muz

8-10 adet çekirdeği çıkarılmış hurma (isteğe bağlı)

ÜZERİ İÇİN:

İsteğe göre kakao, kırılmış fındık, toz Antep fıstığı, Hindistan cevizi vb.

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi birleştirip rondodan geçiriyoruz. Harçtan istediğimiz büyüklükte toplar hazırlıyoruz. Topları, isteğe göre kakao, Antep fıstığı, fındık ya da Hindistan cevizine buluyoruz.