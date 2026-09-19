İDİL AÇIKALIN

Ülkemizdeki yöresel tatlılardan biridir kerebiç. Görüntüsü itibarıyla içli köftenin tatlı haline benzemektedir. Peki, kerebiç nasıl yapılır? Kerebiç; Mersin yöresine ait, bayramlarda çokça tüketilen bir tatlı. Kerebiç, beyaz bir kaymağın içinde yatan, içi fıstık ya da cevizle dolu, irmikten yapılmış, içli köfteye benzeyen bir tatlıdır. Beyaz kaymak olmaksızın da tüketilebilir. Yapımında kullanılan beyaz köpüğü oluşturan çöven kökü nedeniyle kerebiç, alışılmışın dışında bir lezzete sahiptir. Bu arada kerebiç, Türk Patent ve Marka Kurulu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret sayılmıştır.

EN DEĞERLİ TATLILARDAN

Tatlı ve çeşitlerine Türk mutfak ve kültüründe verilen değer paha biçilemez. Bu tatlılar her açıdan oldukça ayrı bir yere sahiptir. Ancak bazı tatlılar diğerlerine nispeten çok daha özeldir ve daha ön plana çıkmaktadır. İşte bu tatlıların arasında yer alan kerebiç tatlısı, Türk mutfağının en değerli tatlılarından biri olma özelliğine sahiptir. Her geçen gün daha çok tercih edilmeye başlayan ve kültürün önemli bir parçası olan kerebiç tatlısının tarihi, Hatay ve Mersin bölgelerinin mutfağına dayanıyor. Bu şehirler ile özdeşleştirilen bir tatlı olan kerebiç; ceviz, irmik, yumurta, sıvı yağ, kabartma tozu ve bunun gibi malzemeler kullanılarak ve büyük emek sarf edilerek hazırlanmaktadır. Servis edilme esnasında ise farklı damak zevklerine göre değişen sunum şekilleri bulunmaktadır ve servis edilme şekli açısından da bölgeden bölgeye görülen değişiklikler söz konusudur. Öte yandan kerebiç tatlısı, fıstıklı ve cevizli olmak üzere de iki ayrı şekilde üretilebilmektedir. Aynı zamanda irmikli kurabiye adı ile de bilinen kerebiç tatlısı, özellikle hem Türk hem de Arap mutfağında yaygınlaşmış, günümüzde de sık sık tüketilmektedir.

ÜZERİNE TARÇIN SERPİLİR

Kerebiç tatlısının olmazsa olmaz eşlikçilerinin başında beyaz köpük gelir. Çöven kökünün yaklaşık bir gün ıslatılıp bekletilmesinden ve bu kökün devamlı olarak kaynatılmasından elde edilen bu köpük, daha sonra farklı bir kaba alınır ve şeker ilave edilerek çırpılır. Kerebiç köpüğüne beyaz rengi veren işlem bu sırada gerçekleştirilmiş olur. Servis sırasında önce beyaz köpük tabağa ya da tatlının konacağa kaba yerleştirilir, ardından kerebiç tatlısı hafifçe bastırılarak köpüğün üzerine sabitlenir. İsteğe göre tarçın eklenir. Beyaz köpük, kerebiç tatlısını yemeyi kolaylaştırır. Kerebiç, her zaman tüketilen bir tatlı olsa bile özellikle Ramazan ayında tüketilmesi bir gelenek haline gelmiştir. Ramazan ayında iftardan sonra hafif bir tatlı tercih etmek isteyenler için ideal olan bu yiyecek, bayramlarda da misafirlere ikram edilebilecek en lezzetli tatlılar arasında yerini almıştır.



ÇÖVEN KÖKÜ NE DEMEK?

ÇÖVEN otu ülkemizde de yetiştirilen en şifalı bitkilerden birisidir. Çöven otu pek fazla bilinmese de aslında tükettiğimiz pek çok yiyeceğin içerisinde yer almaktadır. Özellikle tahin helvası yapımında ve üzüm pekmezi ile ekmek yapımında kullanılmaktadır. Çöven otu, çöğen familyası içerisinde yer alan ve yetiştirilmesi oldukça ekonomik olan bir bitki türüdür. Çöven otu kendi içerisinde 100 farklı türe sahiptir. Pek çok yiyecek içerisinde kullanılmasının nedeni ise faydalarının oldukça fazla olmasıdır.

KÖPÜK HAZIRLANIŞI

Köpüğü için çöven otunun kökünü tencereye alın ve üzerine su ekleyip kaynatın. Kaynatma işlemini 1-2 saat sürdürebilirsiniz. Tenceredeki su azaldıkça üzerine su ilave edin. Daha sonra çöven otunu süzün ve suyun içerisine pudra şekeri ekleyin. Su ve pudra şekeri karışımını köpük kıvamına gelene kadar, 30-40 dakika çırpın. Tatlı piştikten sonra soğuması için oda sıcaklığında bekletin.





MERSİN USULÜ KEREBİÇ



MALZEMELER

1 su bardağı irmik

3 yemek kaşığı tereyağı

2 adet yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı pudra şekeri

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

İÇ HARCI İÇİN:

2 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı ceviz (isteğe göre Antep fıstığı)

1 tatlı kaşığı tarçın

Çöven otu (bulamazsanız krem şanti)

3-4 su bardağı su - Pudra şekeri

YAPILIŞI: Karıştırma kabınıza margarini alın ve erimesini bekleyin. Üzerine irmiği ve kabartma tozunu ilave edin. Onun üzerine yumurtaları kırın ve sıvı yağ ilave edin, karıştırın. Daha sonra pudra şekerini ilave edin. Son olarak alabildiği kadar unu ekleyip hamurun kulak memesi kıvamına ulaşmasını sağlayın. İç harcı için ceviz ya da fıstıkları ezin, üzerine tarçın ve toz şeker ilave edin. Hamurunuza istediğiniz büyüklüklerde yuvarlak şekil verin. İç harcından koyup hamurunuzu kapatın ve ister yuvarlak isterseniz de içli köfte gibi şekil verin, tepsinize yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına verin. Fırından çıktıktan sonra soğumasını bekleyin ve üzerine krem şanti ile köpük süsü verin. Üzerine tarçın, fıstık ya da ceviz içi dökebilirsiniz.