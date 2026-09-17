İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, tarih boyunca adından sıkça söz ettiren mısırı ele alıyoruz. Haşlanmış mısırın, mısırlı çorba, mısırlı pilav ya da salata gibi birçok tüketim şekli vardır. Ben bugün sizler için biraz ters köşe mısır lezzetlerinden hazırladım. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



MISIR EKMEĞİ



MALZEMELER

1 kg. mısır unu

1 paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Tuz

1 tatlı kaşığı şeker

Yarım su bardağı un

Kaynar su

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri yoğurma kabına alıyoruz, üzerine kaynar sudan 1 su bardağı kadar ekleyip kaşıkla karıştırıyoruz. Yavaş yavaş az miktarda kaynar su ilave edip yoğurmaya başlıyoruz. Suyu az az ekleyerek kıvam alana kadar yoğuruyoruz. Fırın tepsisini yağlıyoruz. Üzerine un serpip hamuru tepsiye alıyoruz. Üzerine hafif un serperek 190 derecede kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Kızarınca fırının derecesini düşürüp 5 dakika daha pişiriyoruz.





MISIR CİPSİ



MALZEMELER

1 su bardağı mısır

2 tatlı kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı mısır unu

Dilediğiniz baharatlar

YAPILIŞI: Haşlanmış mısırı püre haline getiriyoruz. İçine tereyağı ve baharatları ilave ediyoruz. Azar azar un ekleyip hamur haline getiriyoruz. Merdane ile olabildiğince ince açıyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 12 dakika pişiriyoruz





MISIR GEVREĞİ TATLISI



MALZEMELER

4 yemek kaşığı tereyağı

120 gr. çikolata

4 yemek kaşığı bal

500 gr. mısır gevreği

YAPILIŞI: Tereyağını, balı ve çikolatayı aynı anda tavada eritiyoruz. Eriyince tavanın altını kapatıyoruz ve mısır gevreğini ekleyip güzelce karıştırıyoruz. İstediğimiz şekli verip servis ediyoruz. Dileyen çekilmiş fındık veya ceviz içi de ekleyebilir.



BAHARATLI MISIR KABURGA



MALZEMELER

3 adet taze süt mısır

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı füme paprika veya toz kırmızı biber

çay kaşığı kimyon

çay kaşığı sarımsak tozu

çay kaşığı acı pul biber

Tuz, karabiber

Servis için lime veya limon

İsteğe bağlı: parmesan, ince kıyılmış maydanoz veya kişniş

YAPILIŞI: Mısırları önce ortadan ikiye kesin. Her parçayı sağlam ve keskin bir bıçakla uzunlamasına dörde bölerek kaburga formu verin. Bu aşamada mısır koçanı oldukça sert olduğu için keserken özellikle dikkat edin. Zeytinyağı, eritilmiş tereyağı, paprika, kimyon, sarımsak, pul biber, tuz ve karabiberi karıştırın. Mısırların her tarafına bolca sürün. 200°C'de yaklaşık 20–25 dakika pişirin. Kenarları hafif karamelize olup mısırlar kıvrılmaya başladığında hazır.