ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

Çok uzun zamandır döpiyes ve tayyör kelimesini duymadığınıza eminim. Fakat birçok lüks markanın 2018 ilkbahar/yaz koleksiyonları arasında bu ikiliyi görmeye başladık. Fransızca'dan gelen tayyör ve döpiyes, ceket- etek takım anlamında kullanılıyor. Ancak, döpiyesin parçası olan ceketin içine bir şey giyilmezken, tayyörün giyiliyor. Yani tayyör, üç parçadan oluşuyor.

Son birkaç dönemdir, maskülen havadaki pantolon ve ceketler, gündüz ve gece olmak üzere her ortamda hayat kurtarırken; döpiyes ve tayyörler, bu takım arkadaşlarının bir adım önüne geçiyor. Aman yanlış anlaşılmasın! Ceket- pantolonlar, trend listesinden düşmüyor, yalnızca yerini bir başka takıma kaptırıyor. İşin içine eteklerin girmesiyle biraz daha feminen bir duruş sergileyen döpiyes ve tayyörlerin ceketlerinde yine maskülen formları görmeye devam ediyoruz.

Yani omuzları açıkta bırakan, maskülen kesimlerin romantik bileşenlerle harmanlandığı ceketler, kruvaze kesimli modellerle dolu bir sezon bekliyor sizi. Eski İstanbul hanımefendisi edasında bir duruş elde etmek için, yalnızca etek ve ceket takımları yeterli olmuyor tabii ki. Aksesuvarlar, saç ve makyajın dışında, biraz da vücut dilinizi iyi kullanmanız gerekiyor.