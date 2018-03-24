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ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK
24 Mart 2018, Cumartesi ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

TazeTaze

¦ İpekyol, 'dan sonra, moda tasarımcısı ile işbirliği yaptı. Özgür Masur for İpekyol koleksiyonunda, tam 30 parça var. Koleksiyon 11 Nisan'da satışta olacak. Tasarımları görünce sizin de Özgür Masur romantizmini direkt fark edeceğinizden eminim. Koleksiyonda soft yeşiller, pempeler, maviler ve siyahlar göze çarpıyor. Krepler, çiçek desenli organzeler, şifonlar da koleksiyonun göz dolduran kumaşları arasında. Mezuniyet ve düğünün sezonun yaklaştığı son günlerde koleksiyona bir göz atın derim.

¦ Modadan uzak mı uzak... Stil sahibi mi desek, o da değil. Ancak ; Kenzo'nun ilkbahar/yaz 2018 kampanya yüzü oldu. Güzelliğine lafımız olmayan Spears'ın modaya el atmasının bir nedeni olmalı...

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