ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

Caroline Daur: Versace tayyörüyle, yeni nesil tayyör kafasını en iyi anlatanlar arasında. Siyah ince çorabı da son dönem trendlerini gözeterek kullanmış.



Emma Roberts: Çivit mavisi Mulberry imzalı döpiyesiyle ve saç modeliyle Roberts, minimalist şıklığı en zarif haliyle yakalamış. Ancak çantası hiç ama olmamış. Bir clutch ya da daha çok mini boy yuvarlak bir kol çantasıyla çok daha iyi olabilirmiş.



?Jourdan Dunn: David Koma döpiyesiyle, oldukça feminen ve seksi bir tavır içinde.



?Margot Robbie: Chanel döpiyesi, bantlı sandaletleri, clutch'ı ve dışa doğru fönlü saçlarıyla Robbie'nin de minimalist tavrını çok sevdim. Klasik döpiyesin yeni nesil yorumu işte tam da bu! Yalın, şık, asil... Minimal hareketlerle şık olmak zordur. Eğer bu şıklık yakalanıyorsa, daha iyisi yoktur!