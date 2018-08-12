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PELİN KAYA
12 Ağustos 2018, Pazar PELİN KAYA

Güldük

İngiliz ve Amerikan Vogue dergilerinin Eylül sayısı kapaklarında kıran kırana bir rekabet var. İki derginin kapak yıldızları Beyonce ve . İkisi de benzer saç aksesuvarlarıyla kapakları süslüyor. Ve birden karşımıza çıkıveriyor. 'Hoppola, Vogue'dan, Rihanna'dan nasıl Petek Dinçöz'e geçtik?' dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız. Efendim konu şöyle gelişiyor: Petek Dinçöz kapaktaki saç aksesuvarlarını gördükten sonra sosyal medya hesabından 'Bu aksesuvar konsepti bana aittir, hatta yıllar önce ilk ben giymiştim; alın ispatı' diye bir güzel her şeyi sahipleniyor. Hatta hızını alamayıp bu ulvi sahiplenmeye tüm Vogue dergilerinin ve genel yayın yönetmenlerini de, kendilerini etiketleyerek ortak ediyor. Tabii aklına bu konseptin gerçek efendileri olan ve gelmiyor bile. Kısaca, bu trajikomik duruma baya güldük ve 'Keşke bu özgüvenden biraz da bizde olsaydı' dedik.

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