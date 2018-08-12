PELİN KAYA

Süreyya Yalçın karşımıza öyle bir kıyafetle çıktı ki, o an moda anlamında aklımızda ne varsa uçtu gitti. Kim ne diyecek diye düşünmeden kafasına göre takılmasını takdir etmiyor değilim. Ama bu rüküşlükten de öte buram buram demodelik kokan bir kombin. Demodelikten kurtulup günümüz rüküşlüğüne dönmesi bile beni fazlasıyla memnun edecek. İngiltere Prensi Harry'nin ayakkabasının altındaki kocaman delik, haftanın en büyük gırgır malzemesiydi. Eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın her giydiği mercek altına alınırken en büyük bombayı Harry'nin patlatması güldürmedi de değil. Hatta bir noktadan sonra sevimli bile gelmeye başladı. Nihayetinde onlar da biz normal insanlar gibi rahat olandan kolay kurtulamıyor dedik.