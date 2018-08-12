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PELİN KAYA
12 Ağustos 2018, Pazar PELİN KAYA

Her telden bir hafta

Ünlü yıldız 'nın giydiği Koche marka elbise büyük ilgi çekti. Paris Saint- Germain futbol kulüp forması Fransız danteliyle buluşmuş ve ortaya çok dikkat çekici bir tasarım çıkmış. Rita Ora, bu zor tasarımı uygun aksesuvarlar ve en doğru ayakkabı seçimiyle olabilecek en doğru şekilde taşımayı başarmış. İçimden bir ses, yakında bu elbiseyi bizden bir ünlünün de üstünde göreceğimizi söylüyor. Bakalım kim olacak... Şimdiye kadar oyuncu , moda anlamında dikkatleri çeken bir isim olmamıştı. Ama geçen hafta katıldığı bir partide benim dikkatimi çeken tek isim oldu. Nilperi, iddialı renk ve dokuya sahip Sudi Etuz imzalı elbisenin içinde harika görünüyordu. Yeni isimlerin 'Ben de varım' demesi beni mutlu ediyor. Ayakkabı tercihini sevmesem de bir bütün olarak hoş olmayı başarmış.

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