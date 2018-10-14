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PELİN KAYA
14 Ekim 2018, Pazar PELİN KAYA

Haftanın konuşulanları

3. Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması'nda , ilginç kıyafetiyle haftanın en konuşulan isimlerinden oldu. Elbisenin boyu o kadar yanlış ki... Maalesef boyunu çok kısa göstermiş. Ama en ilginci; karşımızda birden fazla ünlünün tarzını bir arada görmek oldu. Benim ilk bakışta gördüklerim; Kim Kardashian, , Olsen Kardeşler ve . Ha bir de ayakkabı tasarım gecesinde gönül isterdi ki ayaklarında ayakkabı görseydik. Yanlış zamanda yanlış olmuş. akıllardan çıkması zor bir elbiseyle karşımızda. Seçimi kendisine o kadar olmamış ve yakışmamış ki... Belki de rüküşlüğün büyük prim yaptığı günümüz modasına uygun olarak Tanrısevsin, alışık olmadığımız bir yöntem uyguluyor olabilir.

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