PELİN KAYA

İstanbul 3. Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması'nda Gülşen, ilginç kıyafetiyle haftanın en konuşulan isimlerinden oldu. Elbisenin boyu o kadar yanlış ki... Maalesef boyunu çok kısa göstermiş. Ama en ilginci; karşımızda birden fazla ünlünün tarzını bir arada görmek oldu. Benim ilk bakışta gördüklerim; Kim Kardashian, Victoria Beckham, Olsen Kardeşler ve Lady Gaga. Ha bir de ayakkabı tasarım gecesinde gönül isterdi ki ayaklarında ayakkabı görseydik. Yanlış zamanda yanlış seçim olmuş. Yağmur Tanrısevsin akıllardan çıkması zor bir elbiseyle karşımızda. Seçimi kendisine o kadar olmamış ve yakışmamış ki... Belki de rüküşlüğün büyük prim yaptığı günümüz modasına uygun olarak Tanrısevsin, alışık olmadığımız bir yöntem uyguluyor olabilir.