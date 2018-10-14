PELİN KAYA

Cambridge Düşesi Kate'in en az kendisi kadar ünlü bir çizmesi var: 14 yıl boyunca giymekten vazgeçmediği Penelope Chilvers marka çizmeleri. Kate Middleton, bu hafta altı aylık doğum izninden çıkıp resmi görevlerine başladı ve ilk resmi ziyaretinde ayağında yine aynı çizmeler vardı. Herkes çağımızın hızlı tüketim çılgınlığına inat güzel bir örnek verdiğini düşünse de benim şahsi düşüncem, bu iş artık iyi bir örnekten ziyade totem yapmaya dönüştüğü yönünde. Aynı günlerde bizden de Feryal Gülman'dan buna benzer bir örnek geldi. 2012'de, Tom Ford'un hâlâ en şık ve en ünlü elbisesinin kırmızı renklisini TOG'un 10'uncu yıl davetinde giymişti. Üzerinden altı sene geçti ve elbiseyi geçtiğimiz hafta bir düğünde yeniden giydi. Hem de aynı şıklık ve zarafetle.