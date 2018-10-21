PELİN KAYA

Perşembe günü Balmain'in, sosyal medyasından yaptığı bir paylaşım dikkat çekiciydi. Ünlü yıldız Leighton Meester, Balmain'in 2018 sonbahar-kış koleksiyonundan bir elbiseyle poz vermiş. Kollardaki tül farbelalar aklıma anında Sudi Etuz markasını getirdi. Çünkü bu detayı, markanın yaratıcısı ve tasarımcısı Şansım Adalı, 2017 senesinin başından beri uygular ve adeta markasıyla özdeşleşen en belirgin modellerinden biridir. Hemen Şansım Adalı ile irtibata geçtim. Adalı, şunları söyledi: "Bu paylaşımı o kadar çok kişi gönderdi ki... Tabii ki benden görmemişlerdir ama güzel bir pişti oldu. Aslında 80'lerden beri bu kol detayı var. Benim farkım couture'den sokak modasına sokmam oldu. Beni asıl İtalyan Vogue'un çekimlerinde kullandığı bir gömlek çok şaşırttı. Tasarımcısı belli değil, hiçbir bilgi verilmemiş ama inci düğmelerine kadar benim modelimin aynısı." Şansım Adalı, Balmain konusunda çok mütevazı. Olivier Rousteing'in şimdiye kadar birçok markayı kopyalamasına şahit olduk. Belli ki Olivier, Sudi Etuz sayfasında epey gezinmiş.