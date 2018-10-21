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PELİN KAYA
21 Ekim 2018, Pazar PELİN KAYA

Son trend: Smokin takımlar

Modası geçmeyen zamansız seçimlerin başında smokin takımlar geliyor. Özellikle iyi bir dikime ve kumaşa sahipse, bir de uygun stille buluşursa; bir kadının üstüne en yakıştırdıklarımın başında gelir. Bir hafta içinde birçok ünlümüzü arka arkaya benzer stillerle görmek ilginç bir rastlantı oldu. , , , Özge Özpirinçci, ; smokin takım trendini en tepe noktaya çıkaran ünlülerimiz. Bakalım listeye daha başka ünlüler de katılacak mı, yoksa bu trende uzun bir es mi verilecek...

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