PELİN KAYA

Modası geçmeyen zamansız seçimlerin başında smokin takımlar geliyor. Özellikle iyi bir dikime ve kumaşa sahipse, bir de uygun stille buluşursa; bir kadının üstüne en yakıştırdıklarımın başında gelir. Bir hafta içinde birçok ünlümüzü arka arkaya benzer stillerle görmek ilginç bir rastlantı oldu. Ezgi Mola, Hadise, Sibel Can, Özge Özpirinçci, Demet Şener; smokin takım trendini en tepe noktaya çıkaran ünlülerimiz. Bakalım listeye daha başka ünlüler de katılacak mı, yoksa bu trende uzun bir es mi verilecek...