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PELİN KAYA
21 Ekim 2018, Pazar PELİN KAYA

Cannes’da Türk yıldızlar rengarenkti

Cannes'da düzenlenen TV içerik ve yapım fuarı MIPCOM, Türk yıldızlarının istilasına uğradı. Tabii moda anlamında da hareketli günler yaşandı. Sosyal medyada en fazla ilgiyi, hiç şüphesiz ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in oyuncuları İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe çekti. İrem Helvacığlu'nun yeşil elbisesi, Türkiye'yi ikiye böldü desem yeridir. Yurt dışında ilk kırmızı halı deneyimi için fena olmasa da gençliğinin ve güzelliğinin önüne geçen ağır bir elbise olduğu eleştirilerine katılıyorum. Ama son zamanlarda gördüğüm en başarılı sırt dekoltesine imza attığının da altını çizmek gerek. Çok zarifti. Bir diğer dikkat çeken isim de Songül Öden oldu. Birçok elbise giydi ama içlerinde en süprizlisi, en çok konuşulanı Raisa&Vanessa elbisesiydi. Bel kıvrımını tamamen ortadan kaldıran modeli ve bol fiyonklarla, maalesef süslü bir hediye paketine benzemekten kaçamadı. Ve son olarak Hatice Şendil... Şendil'in kıyafetleri şıktı ama bir paylaşımı vardı ki, MIPCOM bir anda şopcom oluverdi! Tabii ağır fotoşoplu haliyle de güzel, orası ayrı.

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