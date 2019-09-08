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PELİN KAYA
08 Eylül 2019, Pazar PELİN KAYA

Demet Akalın nihayet assolist havasından kurtulmuş

Giydiklerini beğenelim beğenmeyelim, bir gerçek var ki; ülkede lüks marka hakkında ne konuşulursa akla gelen ilk isim oluyor. 'Taşıyamıyor, yakışmıyor' deniyor ama bu eleştiriler onu asla yıldırmıyor. İlk Harbiye Açıkhava konserinde giydiği tütülü kostüm ne kadar tarzı değilse, son konserindeki hali tam olarak kafamdaki Demet Akalın'dı. Yani bol pırıltılı, bol markalı ve bol logolu. En sevdiği iki markadan aldığı orijinal parçaların içinde hem trendleri yakalamayı, hem de klasik assolist havasından sıyrılarak daha iyi görünmeyi başarmış. Favorim ise Gucci eşofman takımı oldu.

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