PELİN KAYA

Sizlere sosyal medyada karşıma çıkan en ilginç sayfalardan birini tavsiye edeceğim: @magentodon. Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim ve Tasarım okuyan 27 yaşındaki Melih Özbek, uyguladığı fotoşopla birbirinden ünlü yıldızlarımızın ikonlaşmış görüntülerini en ünlü moda markalarıyla buluşturuyor. Ortaya çıkan fotoşopa hem gülüyorsunuz, hem de hiç saçma görünmemesine şaşırıyorsunuz. İbrahim Tatlıses'in Balenciaga markasına selam çaktığı Balenciağa'sı, Cüneyt Arkın'lı Prada reklamı, Emrah'lı Moncler reklamı, Serdar Ortaç'lı Gucci reklamı ve daha niceleri... Sayfa sahibini tebrik etmek için kendisiyle irtibata geçtim. En merak ettiğim konu, uygun görselleri nasıl bulabildiğiydi. Genellikle 80'ler ve 90'ların sanatçılarının eski fotoğraflarını buluyor. Herhangi bir markanın bir ünlüyle çağrışım yapması için de Google'da saatlerini harcıyormuş. İlk İbrahim Tatlıses ve Gucci paylaşımıyla başlamış, sonra devamı gelmiş. Bu tarz orijinal fikirli sayfaları daha fazla görmek dileğiyle.