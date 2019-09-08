PELİN KAYA

Jennifer Lopez'in Antalya konserinde kendisiyle özel olarak ilgilenen bir isim vardı: Jaquette markasının kurucusu Elvan Tığlıoğlu. Jennifer'ın kaldığı süite girebilen az kişiden biriydi. Belli ki o süre içinde aralarında sıcak bir ilişki kurulmuş. Antalya'dan ayrılırken de, hayranı olduğu sanatçıya özel olarak tasarladığı kimonoyu hediye etmiş Tığlıoğlu. Aradan günler geçer ve Jennifer Lopez çıktığı tatilde bu kimonoyu giyer ve sosyal medyada Jaqutte imzalı kimonosuyla verdiği iddialı pozunu paylaşır. 2020 yazının en favori kimonosunun ne olacağı şimdiden belli oldu bile.