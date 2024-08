Ankara'da diş hekimi Fadime Bulak'ın yaptığı şu paylaşım sosyal medyada tartışma yarattı:

"HIV pozitif hasta, hastalığını saklayarak diş tedavisi yaptırıyor. Tesadüfen sistemi sorgulatıp bakıyorum ki geçen sene muayene edilmiş, HIV pozitif olduğu not edilmiş ve randevuya gelmemiş. Peki, bu yıl neden geliyor ve ısrarla saklıyor? Sizin hiç Allah korkunuz yok mu sayın hastalar?"

HIV, cinsel ilişki, kan yoluyla ya da anne sütüyle bulaşma riski yüksek olan bir virüstür.

Diş doktoru "Tesadüfen sistemi sorgulatıp baktım" diyor.

Tesadüfen mi yapılıyor bu iş?

Oysa sağlık sisteminde HIV hastaları kayıtlı.

Normalde sağlık çalışanlarının muayene ya da tedaviye başlamadan önce sisteme girip hastanın durumunu sorgulaması gerekiyor.

Elbette etik olarak HIV pozitif olan herkesin her türlü tıbbı işlemde durumunu açıklaması gerekiyor.

HIV'liyim diye bana bakmazlar yaklaşımı doğru değil. Sağlık çalışanı önlemini alıp HIV'li bireylere bakmakla zorunlu.

Sadece HIV'li bireyler değil, bulaş riski olan her kişi karşı tarafa durumunu belirtmeli.

Durumunu bildirmeyen kişilere yasal işlem başlatılmalı. Bu işin şakası yok!

Bazen okuyor ya da duyuyoruz; dişçiye, doktora gidip HIV, Hepatit kaptığını iddia edenler var.

İnsanoğluna güven olmaz. Mutlaka aramızda HIV olduğunu saklayarak cinsel ilişkiye giren, sosyal ilişkilerinde bulaşma riskini önemsemeyen vicdansızlar da var!







VAKALAR ARTIYOR

HIV virüsüne karşı toplumsal farkındalığın düşüşte olduğunu düşünüyorum.

90'larda ilk çıktığında çaresi bulunmadığı ve ünlü ölümleri yaşandığı için ülkemizde de HIV'e karşı büyük bir bilinç oluşmuştu. Ama zamanla bu bilinç kayboldu.

Türkiye'de 1985 yılından 08 Kasım 2023 tarihine kadar doğrulama testi pozitif tespit edilerek bildirimi yapılan 39 bin 437 HIV-pozitif kişi ve 2.295 AIDS vakası mevcut.

Vakaların yüzde 81,5'i erkek, yüzde 18,5'i kadın olup yüzde 16,1'i yabancı uyruklu kişilerden oluşmakta.

Geçtiğimiz Şubat ayında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Sıla Akhan Türkiye'de HIV vakasının artığını açıklamıştı:

"Polikliniğe her hafta 1-2 tane yeni HIV (AIDS) vakası geliyor. Bunların bir kısmı gerçekten hastalığın başında olan kişiler bir kısmı da çok geç tanıda olan insanlar. Sıra dışı bir fazlalık var..."

Daha önce de bu konuda yazdım: Türkiye geçtiğimiz yıl 56.7 milyon turist ağırlayarak Avrupa'da en çok turistin ziyaret ettiği ikinci ülke oldu.

Bir de göçmenleri hesaba katarsak ülkemizde yaşanan bu büyük insan sirkülasyonunda korunmasız cinsel ilişkiler HIV vakalarını artırır.

Halkı bilinçlendirecek kamu spotları çekilmeli. Sağlık ocaklarında ücretsiz prezervatif dağıtımı artırılmalı!

HIV'e karşı en etkili silahlar; halkın bilinçlenmesi ve prezervatif!

***

ERDOĞAN'IN KALEMİNİ KIRDIK DİYENLER...



Geçtiğimiz hafta İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küstahça hedef alan sosyal medya paylaşımına karşı tepki olarak ülkemizde birçok paylaşım yapıldı.

Siyasetçisinden normal vatandaşına kadar birçok insan, Katz'e hak ettiği yanıtı verdi.

Bu tepki paylaşımları arasında öyle bir video var ki, gündem oldu. "Klavye soytarısı @Israel_katz, Berat Albayrak'ı iyi dinle" diye paylaşılan video, Albayrak'ın bir konuşmasından alıntı yapılarak oluşturulmuş.

Bu video birçok insanın duygularına tercüman olsa gerek viral oldu.







İşte video paylaşımında yer alan Berat Albayrak'ın o meşhur konuşması:

"2009'dan beri diyorlar ki kalemini kırıyoruz. Saldırılar, suikastlar, operasyonlar... Gezi'de yaşananlar... 17/25'te yaşananlar... 15 Temmuz'da yaşananlar... Tabii bütün bu olaylara bakıyorum sene olmuş 2024.

O gün Erdoğan'ın kalemini kırdık diyenler, aradan 15 yıl geçmiş, o insanların çoğu toprağın altına girdi.

Ama bu kalemini kıracağız dedikleri adam hala Allah sağlık sıhhat, hayırlı ömürler versin bu ülkenin başında bir duruş sergilemeye devam ediyor."

Bu videonun viral olmasının nedeni elbette içten, samimi sözlerden oluşması.

Samimi çünkü 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde Erdoğan uçağıyla Atatürk Havalimanına indiğinde yanında Albayrak da vardı.

Albayrak, Erdoğan'a yönelik sayısız saldırı arasında belki de en kalleş, en tehlikelisini en yakından yaşayan sayılı kişilerden biriydi.

Hayat deneyimlerin toplamıdır. Yaşanan sayısız algı operasyonları, acı ve zorluklar insanı kırılmaz, söylediklerini de anlamlı ve samimi yapar.

"Erdoğan'ın kalemini kırdık" diyenlerin her defasında yaşadığı hüsran bundan daha iyi anlatılamazdı herhalde.

***

FRANSA'DA VURUYORLAR!



Fransa'da ağızlıksız şekilde sokakta dolaştırılan köpek tehlike saçınca polise ihbar edildi.

Köpeğin sahibi köpeğinin saldırgan tavırlarını engellemekte başarılı olamayınca, köpek polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olması gereken bu.







Bizde polis köpeğe müdahale edince bazı radikal hayvan severler sosyal medyayı ayağa kaldırıyor.

Yasak, tehlikeli ırk köpeklerin ağızlıksız ve tasmasız dolaştırmanın cezası 11 bin TL. Ama yasaya uyan yok, uygulayan da! Hep başıboş köpek sorununu tartışıyoruz tehlikeli ırk kabul edilen köpeklerin de saldırı vakaları yüksek!

***

ZARARSIZ ŞEKER!



Yeni araştırmalar aşırı şeker kullanımın zararlarını ortaya çıkarıyor.

Bazı gelişmiş ülkeler aşırı şekerli yiyecekler için ekstra vergiler uygulamaya başlayınca şekerli gıda ve meşrubat üreticileri de şeker kullanımını azaltmanın yollarını arıyor.

Peki, zararsız şeker üretilebilir mi?







Wall Street Journal'ın haberine göre Harvard Üniversitesi'nden bir ekip, şekeri bağırsaklarda life dönüştüren enzimler ve şekeri emen mikroskobik süngerler üzerine çalışmalar yürütüyor.

Bu çalışmada şekeri life dönüştüren bir enzimin marketlerde satılan çikolata barlarına eklenmesi hedefleniyor. Özetle yakında daha sağlıklı şeker üretilebilir.

Hazır gıdalarda şeker kullanımı da kademeli olarak düşürülmeye devam ederse insanların şeker bağımlılığı da azalabilir.

***





Altyazı



"Yeniden başlamak lego'lardan ev yapmaya benzer. Yenisine başlamak için öncekini parçalamanız gerekir." (C'est Pas Moi Je Le Jure)