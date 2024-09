ABD Donanması'na ait USS Warp gemisi İzmir'e demirledi, komplo teoricilere sosyal medyada "İzmir'de deprem olacak", "Ne zaman ABD'ye ait bir gemi Türkiye'ye gelse akabinde doğal felaket oluyor" gibi paylaşımlar yapmaya başladı.

Ülkece komplo teorilerini, olayları gizemli nedenlere bağlamayı çok seviyoruz!

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerini de İstanbul Boğazı'na demirleyen ABD gemisindeki HAARP teknolojisiyle tetiklendiği iddia edilmişti.

'Yapay deprem' yaratıldığına inanan binlerce insan sosyal medyada bu iddiaları destekleyen yorumlar paylaşmıştı.

İstanbul'daki gemiden tuşa basıldığını ve büyük bir enerjinin Marmara'daki bütün fayları es geçip 1028 km uzakta bulunan Kahramanmaraş'taki fayı tetiklediğine inanmamızı isteyenler şimdi yine devrede.

HAARP, Türkçe karşılığı 'Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı' olarak bilinen, ABD'nin Alaska eyaletinde bulunan bilimsel bir proje.

Yetkililere göre HAARP araştırmalarının füzeleri havada imha etmek, toprağın altını incelemek ve büyük bir alandaki tüm haberleşmeyi kesmek gibi çok çeşitli amaçları var.







Daha önce de bu konuya değindim: Uzmanlar HAARP teknolojisiyle yapay deprem yaratılmayacağını söylüyor.

Depremi tetikleyecek bir enerji yaratmak için yüzbinlerce atom bombasının patlatılması gerekiyor.

Peki, insanların doğrudan müdahalesiyle deprem üretmek mümkün mü? Ünlü ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ise konuyla ilgili şu yanıtı veriyor:

"Kimi uzmanlara göre, nükleer bombalarla üretilen sarsıntılar ya da derin madencilik faaliyetleri fay hatları üzerinde belirli etki yaratabilir. Ancak bunun yüksek sismik hareketlere dönüştüğü yönünde bugüne kadar kanıtlanmış bir bilgi yok."



BU BİR SEKTÖR

AFAD da bu iddiaların gerçek dışı olduğuyla ilgili bir açıklama yayınlamıştı lakin başta da belirttiğim gibi komplo teorilerine inanan çok insan var.

Özellikle pandemi döneminden itibaren komplo teorisyenlerin mantıksız açıklamaları büyük ilgi görüyor.

YouTube'da ekonomiden doğal afetlere, salgınlara kadar birçok konuda kıyamet, kriz, savaş, kıtlık, doğal afet senaryoları üreterek halkı geren, psikolojisini bozan fenomen ve YouTuber'lar var.

Bunların tek bir amacı var, o da çok tıklanıp para kazanmak.

O yüzden beyne aşıyla çip takılmasından ABD gemisinin ürettiği yapay depremlere kadar birçok konuda ilgi çekecek her türlü palavrayı paylaşıyorlar.

Bu bir sektör! ABD'de 'Kıyameti Bekleyenler' diye belgesel serileri bile var.

YouTube palavracılarının toplum üzerindeki etkileri tahmin edilenin de çok üstünde!

RTÜK'ün komplo teorici hesaplarla ilgili bir çalışma yapmasında fayda var!

***



MAMA PARASINI AT YARIŞINA YATIRMAK

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün, hayvan severlerin yaptığı mama parası bağışlarını at yarışlarına yatırdığı MASAK raporuyla ortaya çıktı.







Özgünlü, savunmasında at yarışından kazanacağı parayla barınak yaptıracağını söyler mi acaba?

Başıboş köpeklerle ilgili çıkarılan yasaya karşı çıkanlar arasında mama lobisinin olduğunu iddia edenler vardı.

Bu haber bu iddiayı doğrular cinsten.

Ne yazık ki Buket Özgünlü gibi hayvan severlerin duygularını sömüren, bağışları hayvan dostlarımıza harcamayan sahte hayvan severler ve dernek başkanları da var!

***



DARP, YARALAMA KATALOG SUÇU OLSUN

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra, otoparkın çıkışında arkasından kornaya basan sürücü tarafından saldırıya uğraması, saldırganın yere düşürdüğü savcıyı defalarca yumruklaması görüntülerini dehşetle üzülerek izledik.

Saldırganın yedi suç kaydının olmasına da şaşırmadık.

Saldırgan bu sefer sert kayaya çarptı. Muhtemelen ağır bir ceza alacak.







Öte yandan saldırgan, savcı değil de normal bir vatandaşı dövseydi muhtemelen tutuksuz yargılanarak şiddet dolu hayatına devam edecekti.

Birçok suçtan sabıkası olanlar, yargının zafiyetini, hapis yatmayacağını bildikleri için şiddet suçu işlemeye devam ediyor!

Ne yazık ki, ülkemizde darp, yaralama suçu işleyenler genelde tutuklanmıyor. Sürekli haberlerde izliyoruz insanları hunharca dövenler, tutuklanmadan aramızda yaşamaya devam ediyorlar.

İnfaz yasasında darp ve yaralama, katalog suçu kapsamına alınmalı.

Darp ve yaralama suçu işleyenler hapis cezasına çarptırılmalı.

Toplumun huzuru için bu yasa değişikliğine ihtiyaç var!

***



İNFAZ YASASI DEĞİŞMELİ

İzmir'de Bülent Şengün (37), taksici Arif Karabacak'ı gasp ederek tabancayla öldürüp ardından yoldan geçen bir hafif ticari aracı gasp etti.

Hafif ticari araçla gittiği marketi de soymaya çalışan şüpheli, kendisine direnen iş yeri çalışanı İlayda Algar'ı yaralayıp, daha sonra ise ATM'den para çeken Engin K.'yı gasp ederek, tabancayla vurarak öldürdü.







ABD filmlerindeki seri katiller gibi... Polis yakalamasa kim bilir kaç kişiyi daha öldürüp Meksika sınırını geçecekti!

Oysa Şengün cinayetten 2004 yılında girdiği cezaevinden 2019 yılında denetimli serbestlik şartıyla tahliye edilmişti!

Ve cinayetlerine kaldığı yerden devam etti. Buna benzer birçok olay yaşandı ve yaşanmaya devam edecek!

Ne yazık ki, ülkemizdeki infaz sistemi doğru işlemiyor.

Katiller, gaspçılar vs. az hapis yatıp çıkıp kaldıkları yerden suç işlemeye devam ediyorlar!

Daha caydırıcı cezalara ihtiyaç var!

Eğer sorun cezaevlerinin kapasitesinin yetmemesi ise yeni büyük cezaevleri yapılmalı.