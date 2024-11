Tüketici şikâyetleri üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de en çok tüketilen ürünler için lokantalara döner, İskender ve hamburgerde gramaj bilgisi şartı getirdi.

Artık üründe kullanılan etin gramajı da fiyat listesinde yer alacak.

Gramajı gizli tutan işletmelere para cezası uygulanacak.

Hamburgerde etin gramajını genelde belirtilmiyor.

İskender kebabında ise porsiyon hesabı yapılıyor ama bir porsiyonda ne kadar etin olduğunu genelde belirtilmiyor.







Elbette her iki üründe gramaj belirten işletmeler de var.

Dönerde ise genelde etin gramajına göre fiyat belirtiliyor. Örneğin "Yarım ekmek arası 70 gram ya da 100 gram mı et istersiniz?" diye soruluyor.

Elbette eti tartmadan göz hesabı veren işletmeler de var.

Yeni uygulama, kafasına göre ya da göz hesabıyla et kullananlar için caydırıcı olabilir.

Asıl önemli olan ise; yeni uygulamanın hayata geçirilmesi, kâğıt üstünde kalmaması.

Böyle birçok karar alınıyor, birkaç ay uygulanıyor ve sonra unutuluyor!

Örneğin yeme-içme işletmelerinin kapısına fiyat listesi asma kuralı getirilmişti. Bu kurala uymayan birçok işletme var!

***



ELEKTRİKLİ ARAÇ SAHİPLERİNE KÖTÜ HABER

Elektrikli araçların en büyük avantajı yakıt masrafının düşük olması.

Benzinli araçta bir depo benzin ortalama 2 bin-2 bin 500 TL'ye doluyor.

Tabi bu fiyat aracın depo kapasitesi ve benzin fiyatlarına göre farklılık gösterebilir.

Elektrikli araçta ise 85 kWh'lık batarya kapasiteli bir aracın tam şarj maliyeti şarj istasyonundan 765 TL'yi buluyor. Tabii bu maliyet aracın batarya kapasitesine göre değişiyor.







85 kWh'lık batarya kapasiteli bir aracın evden şarj edildiğinde ise maliyet 264 TL'ye kadar iniyor.

Ancak 1 Ocak 2025'ten itibaren yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaat olan tüketiciler devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak.

Bu da elektrikli araçlarını evden şarj maliyetinin artması demek.

Kabaca bir hesapla evden şarj edilen bir araç kilometre başına 0.53 TL harcıyor. Yeni düzenleme ile bu maliyet kilometre başına 1 TL'nin üzerine çıkacak.

Özetle elektrikli araç sahiplerinin masrafı artacak.

***



2025 YILINDA BİZİ NELER BEKLİYOR

Ünlü dergi The Economist, her yıl geleneksel olarak yayınladığı 'önümüzdeki yıl' kapağını yayımladı.

Kapakta yeni ABD Başkanı Donald Trump merkezde yer alırken solunda yer alan füze, sağında yer alan elektrikli araç galiba Trump'a seçimde büyük olan Elon Musk'ın işlerinin açılacağını gösteriyor.

Kapağın üstünde yer alan gezegen yeni keşifleri sembolize ediyor olsa gerek.

Kapağın alt kısmında romanlarında feminist mücadelenin ilk tohumlarını atan İngiliz yazar Jane Austen'ın tasviri yer alıyor. Hemen yanında ise kırmızı sol yumruk var.







Bu da yeni yılda kadın hareketinin ön plana çıkma ihtimalini hatırlatıyor.

Kapakta Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kırılmış bir oy sandığı üstünde duruyor.

2025 yılında Avrupa Birliği'ni sarsacak siyasi gelişmeler olabilir!

Kapakta yine bir şırınga var! Yani yeni pandemi riski devam ediyor!

Kapakta Rusya tehdidine karşı Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarının artacağı, artan turist sayılarının Schengen sistemine darbe vuracağı, doların güçleneceği, yapay zeka yatırımlarının artacağı gibi birçoğumuzun tahmin ettiği senaryolar da var!

***

GİZLİ YAPININ TROLL HESAPLARI!

Karadağ-Türkiye maçı, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında yayımlandı.

Ve karşılaşmanın oynandığı sırada sosyal medyada Ilıcalı'nın yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddia edildi.

Saha kenarındaki panolarda yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yer almasından Ilıcalı neden sorumlu olsun ki?

Kendisinin de belirttiği gibi; aynı sorun TRT'nin yayımladığı maçlarda da yaşandı.

Bahis siteleri özellikle Türkiye'nin deplasmandaki maçlarına reklam veriyorlar.







Öte yandan yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna ait.

Yani Ilıcalı'nın deplasman maçlarında reklam panolarına karışma yetkisi yok.

Bunu birçok futbolsever de biliyor ama sosyal medyada bazı troll hesaplar, Süper Lig'deki hakem skandallarını deşifre ettiği ve yabancı hakem istediği için Ilıcalı'yı hedef alıp bahis reklamlarından sorumluymuş gibi göstermeye çalıştılar.

İşte Ilıcalı'nın bahsettiği Süper Lig'deki gizli yapının bir ayağı da bu troll hesaplar!

Bu öyle bir yapı ki, Kerem'in Galler maçında kaçırdığı penaltıyı hatırlattığı için bile maçın sunucusu Murat Kosova'yı linç edecek kadar ince hesaplar yapıyor!

Eğer TFF'nin bu gizli yapıyla mücadele etme niyeti varsa işe önce futbolda kaosa ve linçlere yol açan troll hesaplardan başlamalı!

***



KOSOVA DOĞRUYU SÖYLEDİ

Karadağ-Türkiye karşılaşmasından sonra sosyal medyada usta sunucu Murat Kosova'yı linç edenler oldu.

Maçta ağır yenilgi kesinleşince Kosova, Yunus Akgün'ün cömertçe harcadığı pozisyonu ve Galler maçında Kerem Aktürkoğlu'nun kaçırdığı penaltıyı hatırlattı.

Vay sen misin bunu yapan? Kosova'yı Galatasaraylı futbolcuları halkın önüne atmakla, gruptan çıkamamanın sorumluları ilan etmekle suçlayanlar oldu.







Bence dünkü yenilginin baş sorumlusu Vincenzo Montella'nın çamur deryası sahayı hesaba katmadan fizik gücü düşük bir ilk 11'le sahaya çıkmasıydı!

Kosova'ya yönelik eleştirileri ise haksız buluyorum. Biz ekran başındaki izleyicilerin de ilk aklına gelen; Kerem'in kaçırdığı penaltı ve Yunus'un kaçırdığı pozisyon oldu.