Amazon şirketi, yapay zekayı büro işlerinde kullanmaya başladığından beri son iki yılda 27 bin çalışanını işten çıkarmıştı.

Şirket robot teknolojisine de büyük yatırım yapmıştı. Ve çalışanların korktuğu gerçek ortaya çıktı.

Amazon'un sızdırılan planları, şirketin 2033'e kadar ABD'de 600 binden fazla çalışanı robotlarla ikame etmeyi hedeflediğini ortaya çıkardı.

Şirket 2033 yılına kadar operasyonlarının yüzde 75'ini otomasyona geçirmeyi öngörüyor.

Donanım Haber'e göre şirketin robotik departmanı, özellikle depolama ve teslimat süreçlerinde otomasyonu hızlandırarak 2027 yılına kadar yaklaşık 160 bin ABD merkezli pozisyonun ortadan kalkmasını bekliyor.

Böylece şirketin 2025 ile 2027 yılları arasında 12,6 milyar dolar tasarruf edeceği hesaplanıyor.

Amazon'un dünya genelindeki depolarında ve operasyonlarında görev yapan robot sayısı 1 milyona ulaştı.

Paketleri bile kargocu robotlar kapıya kadar getiriyor.

Google, Microsoft, Meta, HP, Canva ve Northvolt gibi dünyanın en karlı şirketleri de yapay zekadaki ilerlemeler sayesinde 2025'in ilk üç ayında 150 bini aşkın çalışanı işten çıkarmıştı!

Geleceğin dünyası bu gelişmelerde gizli aslında.

Kapitalizm kar için kimsenin gözünün yaşına bakmıyor!

Daha önce de yazmıştım; Dünya genelinde önümüzdeki beş yılda en büyük kayıp, 15 milyonluk düşüşle kasiyerler ve bilet gişe görevlilerinde yaşanacak.

Yönetici asistanlığı pozisyonlarında da 5 milyonluk azalma öngörülüyor.

Bunu temizlik görevlileri, kat görevlileri ve depo çalışanları izliyor; her biri için yaklaşık 5 milyon pozisyonun ortadan kalkabileceği tahmin ediliyor.

Benzer şekilde, en hızlı yok olan mesleklerin başında da büro işleri geliyor.

Posta hizmetleri çalışanları ve banka veznedarlarında ise yaklaşık yüzde 40 azalma öngörülüyor.

Yapay zeka ve robotların yüz milyonlarca insanı işsiz bırakması kaos ve ayaklanmalara neden olabilir.

Peki, insanlar kitleler halinde işsiz kalınca şirketler robotlar ve yapay zeka sayesinde müthiş verimlilikle ürettikleri ürünleri kimlere satacak?

Ekonomik sistem nasıl işleyecek?

Muhtemelen devletler büyük şirketlerden daha fazla vergi alarak, işsizlik maaşlarını karşılamaya çalışacak ama her ülke milyonlarca işsiz için maaş ödeyemez!

16 milyon 859 bin emekli ve hak sahibi (pasif sigortalı) sayısına sahip olan Türkiye, aynı zamanda en genç emekli olunan ülkelerden biri!

Yapay zeka ve robotların yaratacağı işsizliği de hesaba katarsak Türkiye kaotik gelecek için şimdiden hazırlıklara başlamalı.

***



YAZIK BU HAYVANLARA!

Isparta'da bazı vatandaş ve veterinerler çok sayıda sokak hayvanının uzuvlarının kesildiğini fark edince, Isparta Barosu, savcılığa suç duyurusunda bulunarak faillerin yakalanmasını talep etti.

Barodan yapılan açıklama şöyle:

"Büyü yapma amacıyla gerçekleştirildiği düşünülen bu eylemler neticesinde çok sayıda patisi ve kuyruğu kesilmiş hayvan tespit edilmiş; bunların birçoğu hayatta kalmayı başaramamış, geri kalan kısmı ise sakat kalmıştır."

Zavallı hayvanların kuyrukları, patilerinin 'bağlama büyüsü'nde kullanıldığı tahmin ediliyor.

İslâm dini, sihirle (büyüyle) uğraşmayı büyük günahlar arasında sayarak yasaklamıştır.

Ne yazık ki, milenyum çağında hala bazı insanlar büyülere, hurafelere inanıyor ve büyü yapmaktan çekinmiyor.

Olan da zavallı sokak hayvanlarına oluyor!

Bunu yapan caniler mutlaka yakalanmalı!

***



ERİTİP, PARÇALAYIP ŞATACAKLAR

Fransa, hâlâ Louvre müzesini güpegündüz soyan hırsızların sekiz çok değerli mücevherle kaçmayı başarmasının şokunu atlatamadı.

Şimdi akıllarda tek bir soru var; hırsızlar mücevherleri elden çıkarabilir mi?

Kataloglanmış, tarihi değeri olan bu tür paha biçilmez mücevherlerin mevcut halleriyle yeniden satılması çok zor!

Kolay kolay kimse bu mücevherleri almaya cesaret edemez. Biri alsa bile kimseye gösteremez. Bu durum anlaşılırsa mücevherleri alan da cezalandırılır.

Çok zengin sanat ve tarih delisi biri çıkıp da bu eserleri alsa bile sadece kendisi onlara bakabilir!

Geriye tek bir ihtimal kalıyor o da; mücevherlerin parçalanıp satılması.

Altın ve gümüşler eritilip satılabilir.

Elmasları elden çıkarmaları ise daha kolay. Parça parça satabilirler.

Düşünsenize aldığınız bir bilezik İmparatoriçe Euigenie'ye ait taçtan eritilerek yapılmış!

Şaka gibi ama paha biçilmez tarihi eserler eritilecek, parçalanacak ve satılacak.

Keşke hırsızlara parası verilse de bu eserler geriye alınsa ama öyle olmayacak.

Fransa tarihinin en nadide mücevherleri yok olacak.

Güvenlik açığı olduğuna dair raporlara rağmen müzenin müdürü, bazı güvenlikçileri işten çıkarmış, iyi mi?

İşte bu tarz skandallar genelde bütçeden kısmak için çalışanlar işten çıkarıldığı için yaşanıyor.

***



İZLANDA'DA İLK KEZ SİVRİSİNEK GÖRÜLDÜ

Evet, İzlanda gibi soğuk iklimli ülkelerde sivrisinek görülmüyor.

Ancak gemilerle ya da yük konteynerleri sayesinde sivrisinekler farklı ülkelere geçiş yapabiliyor.

Muhtemelen İzlanda'da aynı senaryo yaşandı ve Kuzeyin soğuk ülkesinin tarihinde ilk kez doğada sivrisinek tespit edildi.

Ülkenin Kjos bölgesinde Culiseta annulata türü üç adet sivrisinek bulunduğunu açıkladı.

Türün kışı atlatıp İzlanda'da kalıcı hale gelip gelemeyeceği ise bahar aylarında anlaşılacak.

Türkiye gibi sıcak ülkelerde sivrisinekler büyük dert. İlaçlamalar bile bazen çözüm olmuyor.

Soğuk ülkeler sivrisinek açısından şanslılar.

***



ALTYAZI

"35 yaşındayım hiç bir şey yaşamadım ki ortasında olayım ömrümün. Kıyısındayım hem de en kıyısında hayatın." (Yeditepe İstanbul)