Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, ayda 200 bin TL ödediği, İstanbul Sarıyer'de 4 yıldır kiracı olarak yaşadığı villayla ilgili tahliye davasıyla karşı karşıya kaldı.

Villayı 1,5 yıl önce satın alan Garen Ç., mülkte kendisinin ve ailesinin yaşamak istediğini belirterek Şengör'den tahliye talebinde bulundu.

Tarafların anlaşmaya varamaması üzerine malik, tahliye davası açtı.

Celal Hoca'nın İstanbul'da ne işi var? Deprem riski yüzünden İstanbul'u terk edeceğini söyleyen kendisi değil miydi?

Bazıları da 200 bin TL kiraya takılmış. "Ev sahibi daha ne istiyor" diyenler var?

Oysa İstanbul'un en güzel yerlerinden birinde böyle bir villanın kirası çok daha fazla!

"Celal Hoca bu kirayı profesör maaşıyla mı ödüyor, bu kadar kira ödeyeceğine ev alsa ya" diyenler de oldu.

Bu yorumları yapanlar Celal Hoca'nın aileden çok ama çok zengin olduğunu bilmiyorlar galiba!

Ayrıca zenginler genelde parayı eve yatırmaz! Parayı işletir!







Celal Hoca villanın çok büyük, sağlam bir kayanın üstünde olduğunu bildiği ya da büyük kütüphanesini taşımaya üşendiği için evden ayrılmıyor olabilir!

Ya da aynı nitelikte bir villayı 200 bin TL'ye kiralamayacağını bildiği için evden çıkma işini uzatıyor.

Nasıl olsa bu tarz davalarda hukuk kiracıdan yana!

İşte asıl tartışmamız gereken de; Celal Şengör gibi çok zenginlerin bile bazen kiracısı olduğu eve çökme ihtimalinin olması!

Ünlü diyetisyen Dilara Koçak da 25 bin TL kira verdiği Göktürk'te 3 dönüm arazi içinde bulunan evden çıkmamak için mahkemelik olmuştu.

Ünlü yorumcu Kaya Çilingiroğlu da kiracı olduğu evden çıkmak için büyük para talep etmesi yüzünden Etiler'de büyük bir sitenin kentsel dönüşüme girmesine engel olmuştu.

Aslında İstanbul'daki konut sıkıntısının bir nedeni de bazılarının kiracının eve çökme ihtimalini düşünüp evlerini boş tutmaları.

Hukuk sistemimizde kira sözleşmelerinde de bazı adaletsizlikler söz konusu.

Boş konut stokunun değerlendirilmesi için Borçlar Kanunu'nda kira sözleşmeleriyle ilgili bazı tartışmalı maddeler gözden geçirilmeli!

Ne konut sahibi haksız kira artışı yapabilsin ne de kiracılar ederinden çok düşük kira ödeyerek evlere çöksün!

Kiracı ve konut sahiplerinin eşit haklara sahip olduğu, her şeyin net bir şekilde belirlendiği bir kanun çıkarmak çok mu zor?







BU GÖZLÜĞE DİKKAT!



Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlüklerine mahremiyet sorunlarını ortadan kaldırmak için uyarı ışığı eklenmişti.

Gözlüğün sağ üst köşesinde bulunan LED ışık, gözlük kamerası görüntü aldığı sürece yanarak, çevredeki insanların durumdan haberdar olmasını sağlıyor.

Ancak LED ışık, üzeri örtülerek gizlenebiliyor.

Bu ışığı gizleyen aparatlar bile satılıyor.

Daha kötüsü yeni bir korsan yazılım uyarı ışığı devre dışı bırakabiliyor.

Meta mühendisleri bu uyarı ışığının kolayca devre dışı bırakılacağını bilmiyor muydu?

Neden önlem geliştirmediler?

Galiba gözlüğün asıl ilgi görme nedeni gizli görüntü kaydı almayı sağlamak!

Kötü niyetli insanlar bu gözlüğü gizli görüntü almak için rahat bir şekilde kullanabilirler!

Çevrenizde bu gözlüğü takan varsa aman dikkat!







'ÖNCE BİNDİR, SONRA İNDİR' BİTİYOR MU?



Ticaret Bakanlığı, harekete geçti. Artık marketlerdeki indirimli ürünlerin etiketlerinde, son 10 gündeki en düşük fiyat da yer alacak.

Güzel haber. Bazı marketler önce bindiriyor, sonra indiriyordu!

Bazı internet alışveriş sitelerinde de bu kandırmaca yapılıyor!

Sahte indirimlerle veya indirimden önce fiyatı yüksek gösterip sonra göstermelik indirim yaparak tüketiciyi kandıran marketler var!

Özetle geç alınmış doğru bir karar daha!







BEYNİ YAŞLANDIRAN ALIŞKANLIKLAR



Uzmanlar her gün farkında olmadan yapılan, 'zararsız gibi görünen' ama beyni erken yaşlandıran altı alışkanlığı açıklamış:

Yeterince sosyal iletişim kuramamak: Bu aslında çağın sorunu. Cep telefonları en yakın arkadaşımız oldu.

Sosyal medyaya ya da oyunlara takılırken sosyalleşmeyi, yüz yüze konuşmayı unutuyoruz.

Ya da yaşlılar başta olmak üzere bazı insanlar izole yaşama terk ediliyorlar!

Hep aynı şeyleri yapmak: Belli rutinlere bağlı kalmak, yeni bir şey öğrenmeye gerek duymamak da beyni yaşlandırıyor!

Yeni bir şey öğrenmek, örneğin daha önce hiç elinize almadığınız bir enstrümanı çalmayı öğrenmek beyninizin daha önce hiç kullanmadığı kısımları, sinir uçlarını harekete geçiriyor.

Kaliteli uyumamak: Bu da çağımızın sorunu. Ekrana bakma süremiz artıkça daha az uyuyoruz. Uyku düzenimiz değişiyor ve bu yüzden beyin hücreleri kendilerini yeterince yenilemiyor!

Kronik stres: Evet, bu hızlı ve zor yaşamda stresiz olmuyor! Öte yandan karı-koca arasında sürekli kavga olması, iş yerinde hep mobbinge maruz kalmak gibi kronikleşmiş stresler de beyni çabuk yaşlandırıyor.

Kabullenmeyin! Kronik stres kaynağını çözmeden mutluluğa ulaşmak da zor!

Fazla hazır gıda ve paketli yemek tüketmek:

Bu alışkanlık hızlı yaşamanın olmazsa olmazı! Bazılarımızın yemek yapmaya bile vakti olmuyor.

Oysa hazır ve işlenmiş gıdalar genellikle doymuş yağ ve ilave şeker açısından yüksektir.

Bu tür besinleri uzun yıllar tüketmek demans riskini artırıyor!

Fiziksel aktivite eksikliği: Gelişen teknoloji aslında insanı daha çok tembelliğe itiyor. Spor yapmayı geçtim markete gitmeye bile üşenip, internetten sipariş veriyoruz.

Oysa düzenli fiziksel aktivite, stresi azaltıyor ve beyne kan akışını artırıyor!







ALTYAZI



"Fikri Bey: Senin hiç hayal gücün yok mu Saadet?

Saadet Hanım: Seninle evlenmeden önce vardı, evlendikten sonra yerini dayanma gücü aldı." (Güneş'in Oğlu)