Forbes'un Baş İçerik Sorumlusu Randall Lane'in, varlık danışmanlarının sıralamalarını hazırlamak için yayınla işbirliği yapan Shook Research'ün kurucusu RJ Shook'tan yaklaşık 6 milyon dolar aldığı ortaya çıktı ve kovuldu.

Forbes gibi iş dünyasının yakından takip ettiği bir yayın kuruluşunda küçük bir haber bile bazen paha biçilmez olabiliyor!

58 yaşındaki Lane, "Hediyeyi açıklamalıydım ve bunu yapmamam ciddi bir yargı hatasıydı" diyerek yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söyledi.

6 milyon dolarlık hediye mi olur?

İddiaya göre olay Shook Research'ün özel sermaye şirketi PPC Enterprises tarafından satın alınmasının ardından ortaya çıktı.

Yeni yönetimin şirketin e-postalarını incelemesi sırasında Lane'e yapılan ödeme fark edildi.

İş dünyasının en önemli haber kaynağı, 109 yıllık dergide yaşananlara bakar mısınız?

Bu skandal Forbes'in yayınladığı iş dünyası için çok önemli olan listelerin de güvenilirliğini zedeler!

The New York Times, Forbes'in son dönemde "Eyaletin En İyi Yeni Nesil Varlık Danışmanları" ve "En İyi Varlık Yönetimi Ekipleri" gibi listelerin önemli bir bölümünde Forbes ile Lane'e 6 milyon dolar veren Shook Research'ün ortak çalışması olduğunu ortaya çıkardı.

Forbes'in şirket çalışanı el kitabına göre, çalışanların derginin ticari faaliyetlerinden kişisel kazanç elde etmesi de yasak.

Aslında bu kurallar bütün dünyada geçerli. Ama medya çalışanları ile işadamları, sporcular, sanatçılar, siyasetçiler arasında zaman zaman bu tarz kirli ilişkiler yaşanıyor.

Gazeteci ve haberci olmanın birinci kuralı haber kaynağı ile mesafeyi korumaktır.

"Gazeteciden dost olmaz" sözü boşuna söylenmiyor.

Gerçi bu sözün de yıllar içinde unutulduğunu hem dünyadaki hem de ülkemizdeki yaşananlardan biliyoruz!

Her meslekte olduğu gibi medyada da mesleğini kötü amaçlı kullanan oluyor!

Gazetecilik para kazanmak için yapılacak bir iş değil. Bu mesleği seçenler gazetecilikten zengin olunmayacağını bilmeli.

Bu işi yapacaklar idealist olmalı. Tabii çalıştığı kurum da bu idealizmin karşılığını verip çalışanını kimseye muhtaç etmemeli, çalışanının hayat standardını özgür habercilik yapacak seviyede tutmalı.

Zaman zaman her meslekte olduğu gibi medyada da sepetten çürük elmalar çıkıyor!

Sosyal medya icat edilince objektif habercilik de büyük darbe aldı! Sosyal medyadaki haberci diye geçinen birçok kişi, hiç çekinmeden para karşılığı haber yapıyor!

Sponsorluk adı altında haber diye reklam yayımlıyorlar.

Elbette bunun bir de siyasi ayağı var! Dünyada belirli güç dengeleri medyayı her zaman dezenformasyon ve manipülasyon aracı olarak kullandı.

META, X gibi platformların ABD'deki başkanlık seçimini bile etkiledikleri ortaya çıktı!

Medyanın da özgür olması için gücünü ve gelirini takipçisinden alması gerekiyor!

Ancak günümüzde insanlar artık gazete ve dergi okumaya para vermek istemiyor!

TORREİRA GİDECEK Mİ?

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın 12 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul'da uğradığı saldırının failinin tahliye edilmesi ve ardından gelen yeni tehditler sebebiyle güvenlik endişesi yaşayarak menajerine Türkiye'den ayrılmak istediğini bildirdiği iddia edildi.

Güney Amerikalı gazeteci Sebas Giovanelli'nin iddiasına göre tecrübeli futbolcuyu, bu radikal karara sürükleyen süreç, cezaevine gönderilen saldırganın geçtiğimiz çarşamba günü serbest kalması ile başladı.

Cezaevinden çıkan şahsın, Torreira'nın şoförünü hedef alarak yeniden saldırgan tavırlar sergilediği ve yarım kalan işini bitireceğine dair açık tehditlerde bulunduğunu iddia edildi.

Bu saldırı olayı yerli bir oyuncu için önemsiz de gözükebilir ama yabancı bir ülkede olmak farklı bir duygu.

Hele Torreira gibi bir yıldız futbolcu için güvenlik her şeyden önce gelir.

Aslında Torreiara yanında sürekli koruma gezdirebilir. Saldırıdan sonra koruma tutmuş da olabilir ama karşı tarafta psikolojik soruları olan biri varsa her ihtimali düşünmek lazım.

Demek ki Torreira, 11 yıl önce Fenerbahçe'nin kurşunlanan otobüsünde olsaymış, ilk uçakta ülkesine geri dönermiş!

Bazılarına hikâye gibi geliyor ama 4 Nisan 2015'te gerçekleştirilen silahlı saldırıdan sonra Fenerbahçe'de kötü gidişat başladı ve şampiyonluk kaybedildi! Daha sonra birçok yıldız futbolcu Fenerbahçe'den ayrıldı!

Güvenlik her şeyden önce gelir! Bu hafife alınacak bir konu değil.

Kendinizi Torreira'nın yerine koyun! Çok paranız ve çok talipliniz var. Bir adam sizi öldürmeyi ya da zarar vermeyi kafasına koymuş!

Adamı içeride tutacak yasa da yok! Kalır mıydınız bu ülkede?

GAZLI OCAKLAR!

Stanford Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre gazlı ocaklar kullanılmadığında bile bir miktar gaz sızıntısı yaşanabildiği ve yemek pişirme sırasında ise evin havasına benzen yayıldığı belirlendi.

Benzen, uzun süreli maruziyet açısından sağlık açısından endişe yaratan bir kimyasal!

Başka araştırmalarda da gazlı ocaklarda yemek pişirme sırasında havaya azot dioksit maddesi karışıyor.

Özellikle kadınlarda artan kanser vakalarında gazlı ocaklar olağan şüpheli olarak görülüyor!

Eğer yemek pişirirken davlumbazın kullanmıyorsanız, pencereleri açmıyorsanız gazlı ocaklardan sızan gazlara daha çok maruz kalıyorsunuz.

Bir ev hanımı yıllarca davlumbaz kullanmadığını ve pencereleri açmayı ihmal ettiğini hesaba katarsanız zamanla sağlığını riske attığını söyleyebiliriz.

Davlumbazı ve camları sadece kızartma yaparken değil, her zaman açın!

Mümkünse elektrikli ocağa geçin!

Altyazı

"Özel biriyle birlikte olduğunu, çenesini kapatıp karşılıklı susabildiği zaman anlıyor insan." (Ucuz Roman)