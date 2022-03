CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan: Kılıçdaroğlu ülkenin değil kendi bekasını düşünür

CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadınlara destek vermediğini söyledi: "CHP'de emek verenler değil, tepeden inen kadınlar yönetimde yer alıyor." Atılgan, "Siyaseti bilmiyor" dediği Kılıçdaroğlu'na şu sözlerle yüklendi: "O ülkenin bekasını değil, kendi bekasını düşünür"

CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan, GÜNAYDIN'a konuştu. Atılgan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaseti bilmediğini, Deniz Baykal'ın güçlü liderliğinden korktuğu için de ona yakın herkesi ihraç ettiğini söyledi.



■ CHP'den ihraç edildiniz mi?

İhraç edildiğime dair bana bilgi gelmedi, hiç de sormuyorum. Savunmamı isterlerse de yapmam. Ben suçlu değilim ki, beni affetsinler diye kendimi anlatayım. CHP'ye bu fırsatı da vermem. Benim partim için yaptığım emekler ortada. Ayak oyunlarıyla beni uzaklaştırdılar. Bana yapılanları da asla affetmiyorum. Kılıçdaroğlu helalleşelim diye açıklamalar yapıyor ama ben ona hakkımı helal etmiyorum. CHP'de Kadın Kolları Genel Başkanlığı yapmış biri olarak şunu çok açık şekilde söyleyebilirim ki, Kılıçdaroğlu yönetimi partide kadınların önünü açmıyor. Ancak söylemde 'siyasette eşit temsil' deniliyor.







■ Bunu biraz açar mısınız?

CHP'de yüzde 33'lük kadın kotasını büyük mücadele sonucu çıkardık. Kota uygulamasında isteğimiz kadınların 'seçilebilecek' yerlerden yüzde 33'lük kota olmasıydı. Ancak Kılıçdaroğlu bunu yapmadı. Hatta Parti Meclis Toplantısı'nda itiraz ettim bu duruma. Ancak işe yaramadı. Yüzde 33'lük kadın kotası uyguluyoruz diyorlar ama partideki kadınlarımızı seçilemeyecek yerden aday gösteriyorlar. Ne işe yarıyor o zaman bu kota? Tamamen göz boyama. Böyle adaletsiz bir durum olabilir mi? Kılıçdaroğlu her ağzını açtığında siyasette kadınlarımızla yürüyeceğim diyor ama sadece lafta. Söylediğiyle yaptığı çok farklı. İktidarı eleştiriyor ama AK Parti'de de, MHP'de de kadın kolları başkanları milletvekili oluyor. CHP'de Kılıçdaroğlu döneminde hiçbir kadın kolları başkanı vekil yapılmadı. Bunu nasıl açıklayacak? Sabah akşam eleştirdiği Cumhur İttifakı emek veren kadınlara sahip çıkıyor.







YÜZLERCE KADIN HAKSIZLIĞA UĞRADI



■ Kılıçdaroğlu neden böyle yapıyor sizce?

CHP'de emek verenler değil, tepeden inmeler yönetimde yer alıyor. Emeği bilmeyen insanlar yönetiyor partiyi. O yüzden fedakarca çalışanlar partide hak ettikleri yerde değiller. Peki partiye yıllarca emek veren kadınlarımıza neden fırsat verilmedi? İşte ben buna isyan ediyorum. Benim gibi yüzlerce kadına haksızlık edildi. Kılıçdaroğlu döneminde kadın kolları genel başkanlığı yaptığım için yakından biliyorum. Parti kendi içindeki emekçi kadınlara sahip çıkmıyor. Bana yapılan haksızlıkları da bir kenara bırakıp söylüyorum bunu. Ama bu böyle gitmez, gitmeyecek de. Çok eleştirdikleri Baykal döneminde emekçi kadınlarımıza çok daha fazla kıymet veriliyordu.



RÖPORTAJ VERDİM DİYE BENİ DE İHRAÇ ETSİNLER



■ Mehmet Sevigen SABAH gazetesine yaptığı açıklamalardan dolayı CHP'den ihraç edildi...

Çok yanlış yaptı CHP. Sevigen'i de, Yılmaz Ateş'i de, İnce'yi de uzaklaştırdılar partiden. Kılıçdaroğlu'nun Baykal'dan intikam almak adına böyle yaptığını düşünüyorum. Gazetenize ben de röportaj veriyorum. İstiyorlarsa beni de ihraç etsinler, hiç korkum yok. Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyorum ya da size konuşuyorum diye partiden atacaklarsa, o onların ayıbı olur. Referandum döneminde partiden farklı açıklamalarda bulunduğum zaman da beni hedefe koymuşlardı. Siyaseten yolunun açık olduğunu düşündüğüm Muharrem İnce de bir süre sonra bana benzer açıklamalar yaptı. Ben doğru bildiğimi söylerim. Ne vatan hainiyim ne de bir yere yanaşmaya çalışıyorum. Kılıçdaroğlu beni bir kere bile arayıp 'Neden böyle açıklamalar yaptın?' diye bile soramadı. Soramaz çünkü haksız olduğunu biliyor. Kılıçdaroğlu nasıl işine geliyorsa öyle davranıyor. Hem basın özgürlüğü diye her konuşmasında söylüyor hem de eleştiri kabul etmiyor. Parti içinde de herkese sözler veriyor, mavi boncuk dağıtıyor, sonra da verdiği sözleri tutmuyor.







KILIÇDAROĞLU'NUN ERDOĞAN KARŞISINDA ŞANSI YOK



■ Kılıçdaroğlu, neden Baykal'dan intikam almak istiyor sizce?

Kılıçdaroğlu, Baykal döneminde kim varsa partiden ihraç etmek için elinden geleni yapıyor. Halbuki Baykal onu vekil yaptı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptı, yolunu açtı. Genel başkanlık koltuğuna da hiç emek vermeden oturmuş biri Kılıçdaroğlu. Ben ilk dönem ona destek vermiştim. Ama büyük yanlışlar yaptı, gerçek CHP'lileri uzaklaştırdı. Kılıçdaroğlu siyaseti bilmeyen biri, bundan dolayı da Baykal'ın güçlü liderliğinden korktuğu için ona yakın herkesi ihraç etti. Eline kim belge verirse araştırmadan insanları hedefe koyuyor. Çocuksu kahramanlıkla bir yere varacağını düşünüyor ama partinin güvenilirliği zedeleniyor onun yüzünden. Cumhurbaşkanı'nı eleştiriyor gece gündüz ama Erdoğan'ın liderliği onda yok. Erdoğan'ın karşısında şansı da yok. CHP'liler güçlü lider istiyor partiye. Kılıçdaroğlu gibi bir lideri hak etmiyoruz. Beş benzemez parti ile ittifak yapıyor ama Kılıçdaroğlu bence aday olmayacak. Keşke olsa. Yine partinin dışından bir ismi aday gösterecek bence. Bakın Ankara'yı kazandık diye konuşuyor, Mansur Yavaş CHP'li bir aday değildi ki. Koskoca CHP'den Ankara için aday bile yok muydu? Partiden kimseye güvenemediği için dışarıdan aday göstererek aldı Ankara'ya.



PARTİYE BÜYÜK ZARAR VERDİ



Kılıçdaroğlu CHP gibi bir partiye büyük zarar verdi. Baykal döneminde kapının önünden geçemeyecek insanları partiye soktu. HDP gibi bir parti ile iş birliği yapıyor, korkudan hâlâ açık açık söylemese de yaptığını herkes biliyor. Erdal İnönü, Leyla Zana'larla iş birliği yaptığı için Baykal SHP'deki genel sekreterlik görevinden istifa etmişti. Şimdi partinin başında olsaydı HDP'lilerle ittifak yapmazdı. Milli konularda da hep devletin yanında yer alırdı. Kılıçdaroğlu bu konuda da çok eksik.







MÜZAKERE İÇİN ERDOĞAN'IN ÖNERİLMESİ GURUR VERİCİ



■ Kılıçdaroğlu hangi konuda eksik?

Kılıçdaroğlu milli konularda bile önüne arkasına bakmadan iktidarı eleştiriyor. Hiç iyi bir şey yapmıyor mu Cumhur İttifakı? Bakın bugün Rusya bile Ukrayna ile müzakere için Erdoğan liderliğindeki Türkiye'yi öneriyor. Bence gurur verici bir durum bu. Ülkemizin uluslararası alanda güçlenmesi beni mutlu eder. Kılıçdaroğlu, sadece kendi bekasını düşünüyor, ülkenin bekasını değil. Şimdi bana iktidara yanaşmak için böyle açıklama yapıyor diyecek bir kesim olacak biliyorum. O yüzden şunu baştan söyleyeyim, ben yaparsam siyaseti yine CHP'de yaparım. Benim başka partilere gitme gibi bir niyetim yok, hiç de olmadı. Ama Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'de siyaset yapmam, görev verseler de kabul etmem.



İMAMOĞLU BELEDİYE BAŞKANI GİBİ DEĞİL PARTİ BAŞKANI CHP KADIN KOLLARI GİBİ DAVRANIYOR



■ Ekrem İmamoğlu'nu nasıl buluyorsunuz?

İmamoğlu, İstanbul'un sorunları dışında her şey ile yakından ilgileniyor. Belediye başkanı gibi değil de parti genel başkanı gibi davranıyor. Zamanında başka CHP'li belediye başkanları da aynı hatayı yapmıştı. Onların da sonu başarısızlık oldu. İmamoğlu da aynı hazin sonu yaşayacak.



TACİZCİLERİ KORUYAN CHP'NİN 8 MART'TAKİ SÜSLÜ MESAJLARINA KİMSE İNANMAZ



■ 8 Mart Kadınlar Günü'ne dair neler söylemek istersiniz?

Siyasette kadınların önündeki engelleri kaldırmak için çok çalıştım, mücadele etmeye de devam edeceğim. Partimde birçok haksızlığa maruz kaldım. Bu kadar fedakarlık yaptığım partimin içinde bulunduğu durumu görünce üzülüyorum. Kaftancıoğlu gibi yöneticiler, tacizleri kapatabilmek için mağdur olan kadınları partiden atıyor. CHP bu sene de yine kadınlara yönelik süslü mesajlar yayınlayacak. Ama taciz olayları karşısında bile böyle davranılıyorsa, kusura bakmasınlar ama o mesajlara kimse inanmaz.