Hiçbir şey almamak ekonomiyi durdurmaktır!

CHP’nin, İBB’nin yolsuzluklarını kapatmak için başvurduğu boykot kararı ile ilgili Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken’i aradım. Palandöken, “Vatandaşımız ihtiyaçlarını almaya devam etti. Esnafımız hiç zarar görmedi” dedi. 2.5 milyon esnafın olduğunu belirten Palandöken, sözlerine şöyle devam etti: “Hiçbir şey almayalım diyerek boykot yapılmaz. Her yer boykota giderse çalışanlar ne olacak? Bu girişim ekonomiyi durdurmaktır”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, GÜNAYDIN'a özel açıklamalarda bulundu. 2 Nisan'daki boykot çağrısının etkili olmadığını söyleyen Palandöken, "Vatandaş yine almaya devam etti, bazıları çekinerek aldı ama satın almaya devam etti. Bu açıdan esnafımız zarar görmedi" dedi. "Sayın Cumhurbaşkanımız da fahiş fiyat uygulayanları boykot edin demişti, doğru bir çağrıydı, vatandaşı bu açıdan korumak zorundayız" diyen Palandöken, ticareti, üretimi durduracak şekilde boykot uygulanırsa vatandaşın perişan olacağını söyledi.

2 Nisan'daki boykot çağrısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ticaretin durdurulmaması gerekiyor. Boykotu hangi ürüne neden uyguluyorsun bu çok önemli. Mesela biz 80'li-90'lı yıllarda aşırı fiyat artışı olduğu için boykot uygulamıştık.

Sayın Cumhurbaşkanımız da "Fahiş fiyat uygulayanları boykot edin" demişti. Doğru bir çağrıydı. Vatandaşı bu açıdan korumak zorundayız. Ama ticareti, üretimi durduracak şekilde boykot uygularsan vatandaş perişan olur. Bizim her partiden esnafımız var. Bizim siyasetle ilişkimiz olmaz. Biz hepsine aynı mesafedeyiz. Ticaret durdurulursa esnaf da zarar görür. Esnaflarımız her kesimden insana hizmet ediyor. Ayrım yapmadan vatandaşın talebini karşılarız. Şu markayı satalım, şunu satmayalım gibi bir şey söz konusu olamaz. Vatandaşın yararına olan her konuda biz varız.

Boykotun temel amacı ne olmalı sizce?

Halkın korunmasını amaçlayan, daha ucuza hizmet almasını sağlayacak her şeyde boykot yapılabilir. Hiçbir şey almayalım diyerek boykot yapılmaz. Ama şunu da belirtmeliyim, ticareti, alımı tamamen durduracak boykot çağrıları bence doğru değil.

BİZİM SLOGANIMIZ 'DÜKKANIMIZ HEP AÇIK KALSIN'



Etkisi oldu mu boykot çağrısının?

Vatandaş yine almaya devam etti, bazıları çekinerek aldı ama satın almaya devam etti. Ekmeğini, sütünü, yumurtasını yani ihtiyaçlarını yine almaya devam etti. Bu açıdan esnafımız zarar görmedi. Birçok esnaf da işyerini açtı. Her yer boykota giderse buralarda çalışanlar ne olacak? Ekonomiyi durdurmaktır bu. 2,5 milyon esnaf var. Bunu da düşünmek lazım. Bizim sloganımız; 'Dükkanımız hep açık kalsın.' Esnaflarımızın en büyük sorunu rekabet ortamı. Büyük firmalar küçük esnafı zor duruma sokuyor. Bununla ilgili devletimizin desteğini bekliyoruz.