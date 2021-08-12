SAİT GÜRSOY

Gençlerimiz tercih yaparken kendilerini 6 ila 10 yıl sonrasında iş dünyasına hazırlamaktalar. Üniversite seçimleri de bu hazırlığın önemli bir adımı. Hangi bölümde olduğu fark etmeksizin gençlerin iş dünyasında tercih edilebilir olmasını sağlayan yetkinlikleri vermeyen üniversiteler, gençlerin tercih listelerinde yer alamıyorlar maalesef. Üniversiteler iş dünyasını, Endüstri 5.0'ın iş insanlarından istediği yetkinlikleri takip etmeli ve akademik yapıyı da buna göre sürekli güncellemeli. Yeni dünya için, doğru tercih konusunu, İELEV Okulları Genel Müdürü Burak Kılanç ile değerlendirdik.



TERCİH YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Puanlarınızı değil başarı sıralarınızı dikkate alın. Sınav sonuç belgenizdeki başarı sıranızı, hedeflediğiniz bölümlerin 2020 taban başarı sırası ile kıyaslayın.

Bu sene barajı geçen sayısı az olduğu için kafalar karıştı. Sosyal medyada doğru/yanlış bilgiler uçuşuyor. Bilgi kirliliği nedeniyle "aldanan/ yanılan" adaylar olacak. Bu da tercih dinamiklerini kitlesel olarak etkileyebilir, istatistikleri eğip bükebilir. Bu gibi zamanlarda geniş bir aralıktan tercih listesi oluşturmak anlamlı olur. Eldeki veriler, ön sıralarda tablonun daha dengeli, 80-100 binin gerisinde ise daha belirsiz olduğuna işaret ediyor. Özellikle EA ve SÖZ puan türünde temkinli olmak, başarı sıranızdan yüzde 75-yüzde 100 gerilere giderek tercih listesi oluşturmak akıllıca olacak.

Tercih listenize ekleyeceğiniz her bölümü "bilinçli" tercih edin. Uluslararası literatürde buna "informed choice" diyorlar. Bilinçli tercih yapabilmek için araştırmak ve soru sormak gerekir. Tercih edeceğiniz bölümleri mümkünse yerinde ziyaret edin, en azından sanal ortamda üniversite temsilcileri ile görüşün.

Bilinçli tercih yapabilmek için ayrıca doğru bilgi kaynaklarını da kullanmak gerekiyor. YÖK Atlas, YÖK Akademik, CBİKO Üniveri ve CBİKO DABİS web sitelerini kullanmanızı tavsiye ederim.

Tercih dönemleri ile bütünleşen YÖK Atlas'ı 28 Temmuz'dan bu yana 1.8 milyondan çok kişi kullanmış. Lakin bu senenin dikkat çeken çalışması Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin DABİS platformu. Rehber öğretmenlerin kullanımına açılan DABİS'te, bölümlerin mezun istihdam bilgileri var. Misal, "İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunları kaç TL maaşla işe başlıyor, hangi sektörlerde iş buluyor?" vb. soruların yanıtlarını DABİS'te bulmak mümkün. Hatta üniversiteleri bölüm bölüm kıyaslama imkânı da var. Ezber bozacak bir kaynak. Bence kaçırmayın.

Üniversiteler sadece bölüm içerikleri ile değil gençlere sundukları öğrenci yaşamı içerisinde de bu yetkinlikleri geliştirebilirler. Günümüzde tercihlerde, üniversitelerin ve bölümlerinin nitelikleri de önem kazandı. En önemli nitelik ise seçilecek olan yerlerin geleceği nasıl yansıttığı. Tercih uzmanlarının da ailelerle birlikte gençlerin bu anlayışını desteklemesi gerekiyor. Geleneksel anlayışları bilimsel gelişmelerin ışığında güncelleyebilirsek sürecin içindeki tüm unsurlar da kendilerini geliştirecektir. Böylece, hep birlikte geleceğin insanlarını yetiştirebiliriz.

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MEB'DE NÖBET DEĞİŞİMİ

Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapacak olan Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer'e bu vazifenin hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar ilkeli, ciddi ve güvenilir çalışan Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk Bakanımıza hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Eğitim dünyamızın iki değerli insanı nöbet değişimi yaptı, hayırlı olsun.