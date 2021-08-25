SAİT GÜRSOY

Tüm insanlık çok büyük bir travma yaşadı ve bu yaşananlardan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu durumla ilgili kullanılan "yeni normal" kavramı da bunu çok güzel özetliyor aslında. Normal dediğimiz çizgi artık salgın öncesi ölçütlerde değil. Bu ölçütün değişmesi ile toplumsal normlar da değişti doğal olarak. Okulların, okul toplumunun sağlığını koruyucu önlemleri sürdürüyor olması da büyük önem taşıyor. Ancak, bu sağlığı koruyucu önlemler sadece kamusal alanlarda olursa istenilen sonuçlar gerçekleşmez. Toplumsal bilinci beslemek, korunmayı sağlamak, aşıyı desteklemek şu an için yapılması gereken davranışlar. Okulların açık kalması ve öğretmenin rolü konularını, FMV Eğitim Kurumları Direktörü ve Kurucu Temsilcisi Müge Yalım Alpan ile değerlendirdik.

Günümüzde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması ile ilgili olarak siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda hızlı bir değişim, uyum ve evrilme yaşanıyor. Bu değişimler yeni paradigmaları doğuruyor. Doğal olarak okulların paradigması da değişiyor. Bugünün okulu yüksek uyum yeteneği olan, karmaşık konulara çözüm üretebilen, işbirliği yapabilen, belirsiz durumlarla baş edebilen, sosyal sorumluluk alabilen bireyler yetiştiren okullara dönüşüyor.

Okullardaki bu değişim, öğrenme ve öğretme yöntemlerini de etkiliyor. Artık öğrenemeyecek çocuk olmadığını, herkesin bu konuda biricik olduğunu biliyoruz. Kitle eğitiminden bireysel eğitime geçiş, bundan sonra hız kazanacak.

Okullarda zaman ve mekânla ilgili sınırlar kalkıyor. Artık isteyen dünyadaki tüm eğitim olanaklarından çevrimiçi yararlanabiliyor. Sınıflarda öğrenmenin yerini bireysel araştırmalar aldı bile. Öğrenciler kendi zamanlarını yönetme ve sorumluluk alma konularında geliştiler.



ÖĞRETMENİN ROLÜ NE OLACAK?

Dün ve bugüne baktığımızda dünün dünyasında değişmez varsayılan bilgiler bütünü, bu bilgiler bütününe sahip öğretmenler ve bu bilgilerle, öğrenmelerle biçimlenecek öğrenciler vardı. Günümüzde bilgi çok ulaşılabilir hâle geldi. Eskiden olduğu gibi bilginin tek sahibi ve mutlak otorite olan öğretmenlerin yerine öğrencilerine öğrenme yolculuklarında eşlik edecek, onların ellerini tutacak rehberler var. Bilgiye gereğinden fazlasıyla ulaşılabilen günümüzde, öğretmene duyulan gereksinim de budur.

Bu nedenle her türlü bilgiye hızla ulaşan öğrencilerin merak etme, yaratıcı olma, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilme, öğrenme motivasyonunu artırma ve sorgulayan genç beyinlere nasıl sorgulayacaklarını öğretme gibi özelliklere sahip olan öğretmenlere gereksinim var.

Ayrıca öğretmenlerin eğitim teknolojileri konusunda yetkinliği büyük önem taşıyor artık. FMV Işık Okulları, İç Eğitim Akademisi ve Dijital Liderler Akademisi Projeleri ile öğretmenlerinin gelişimini sürekli destekliyor. Kısacası, okullar açılır mı, kapanır mı diye düşünmeyeceğiz. Okulları nasıl açık tutarız diye düşünmeliyiz.