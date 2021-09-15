SAİT GÜRSOY

Eğitim sürecinin kalbinde yer alan "kitap okuma" kavramı, hayatımızın her alanında olduğu gibi sınavlarda da başarı oranına direkt etki ediyor. Kitap okumak sadece sözel derslerde değil, sayısal derslerde de başarının artışına doğrudan katkı sağlıyor. Kitap okumanın, sınavlarda Türkçe haricinde diğer derslere de olan etkisini, Safir Koleji Pendik Kampüsü Türkçe Öğretmeni Ezgi Öztürk ile konuştuk.

Sınavlarla ilgili öğrencilerin en çok şikâyet ettiği konulardan birinin zaman yetersizliği olduğunu vurgulayan Ezgi hoca, "Oysaki bununla başa çıkabilmek için okuma alışkanlığı kazanmış olmak yeterli. Elbette, bu alışkanlığı erken yaşlarda kazanan çocuklar bir adım önde başlıyor fakat sonradan kazanabilmek hiç zor değil. Hızlı ve anlayarak yapılan okumalar doğru soru çözme konusunda da önemli bir etkiye sahip" diye ekliyor.

Sınav başarısı, her şeyden önce sorulan soruyu doğru ve hızlı bir biçimde kavramayı ve anlamayı gerektiriyor. Hatta bu anlama becerisi sadece Türkçe dersi için değil matematik ve fen ağırlıklı dersler için de geçerli. Yeni nesil sorular salt bilgiye odaklanmadığı için öğrenciye daha derin bir analitik düşünme becerisi kazandırıyor. Böylelikle öğrenciler uzun soruları gördüğünde korkmak yerine üzerine gitmeyi öğreniyorlar.



ÖĞRETMENLER ÇAĞI YAKALAMALI

Çocukların öğrenme sürecinde öğretmenlerin rolüne dikkat çeken Ezgi hoca, sözlerine şöyle devam ediyor: Öğrenciler, genellikle anne ve babalarından sonra öğretmenlerini rol model alıyor. Kitap okumayı zorunlu bir etkinlik olmaktan çıkarıp öğrencinin okuma ilgisini keşfetmek ve desteklemek bu süreçte önem taşıyor. Özellikle okuyan öğrencileri ödüllendirmek, onlar için nitelikli eserlerden oluşan bir liste hazırlamak ve en önemlisi bağ kurabilmek süreci oldukça hızlandırıyor.

Ezgi hoca, teknolojiyi hayatlarının merkezine koyan, bu konuda anne babalarından hatta öğretmenlerinden bile ileride olan çocukları yakalayabilmenin önemini vurguluyor. Dijital çağın öğretmenleri, yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmek için dijital öğrenmeyi kullanmalı, yenilenen teknolojinin karşısında daima gelişmeyi hedefleyen bir yol izlemeli. Bunu, öğrencinin dikkatini çekmeyi ilgi duyduğu, vakit geçirmekten hoşlandığı sosyal mecralarda da yapabilirler.

Genç girişimci öğretmen Ezgi hoca, kitap okuma konusuna farkındalık oluşturabilmek için YouTube'da içerik üretmeye başlamış. İçerik stüdyosunda öğrencilere kitap okumanın önemini, hızlı okuma tekniklerini ve kitapların büyülü dünyasını anlatıyor. Tanıdık bir yüzden bunları dinliyor olmak öğrencilerin ilgisini çekiyormuş. Böyle, genç öğretmenlerle gurur duyuyorum.