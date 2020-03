Kuruyemiş gibi elle tüketilen gıdalar tehlikeli

Elle tüketilen gıdalar, koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırabilir. Bu nedenle başkalarının da dokunma olasılığı olan, açıkta bulunan ya da ortak tüketilen kuruyemiş gibi yiyeceklerden uzak durun

COVID-19 hayatımıza girdiğinden beri hep hijyenden bahsediliyor. Korunmak için yapılabilecek başka bir şey yok mu? Elbette var; bağışıklık sisteminizi güçlendirmek. Bu yazımda da bunun için neler yapabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Koronavirüs yayılmaya başladığında ilk bulgular, bağışıklık sistemi zayıf olanları daha çok etkilediği yönündeydi. O günden itibaren sık sık her platformda duyurmaya çalışıyorum; bağışıklığınızı güçlendirin. Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en iyi yolu tabii ki beslenmeden geçiyor. Bunun için yemeniz ve yememeniz gerekenler var. Tükettiğiniz gıdalar, vücudunuzun savunma mekanizması üzerinde son derece etkili. Bugünden başlayarak bağışıklık sisteminizi destekleyen yiyecekler tüketmeniz, vücudunuzun savunmasını her geçen gün daha da güçlendirecek.



C VİTAMİNİNİ BOL TÜKETİN

Bağışıklık sisteminizi desteklemek için sağlıklı beslenmenin temel kurallarını uygulamak yeterli aslında. 'Sağlıklı' sınıfına giren tüm besinler en iyi seçenekler. Besleyiciliği yüksek besinler tüketmek; COVID-19, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı vücudunuzun güçlü bir savaş vermesini sağlar. Tüm yeşil yapraklı bitkiler, turpgiller, turunçgiller, Omega-3 ve Omega-9 bakımından zengin gıdalar bağışıklığınızı destekler. Ayrıca C vitamini alımınıza dikkat etmelisiniz, zira bağışıklık hücrelerinin fonksiyonları için hayati önem taşır. Bazı yiyecekler vücudun hastalıklara karşı savaş vermesini zorlaştırabiliyor. Bunların başında işlenmiş gıdalar, kırmızı et ve şeker geliyor. Bağışıklık tepkinizi zayıflatabilecek parazitleri veya virüsleri taşıma olasılığı bulunan kabuklu deniz ürünleri ve suşi gibi yiyeceklerden uzak kalmanız iyi fikir. Yememeniz gereken gıdalar arasına; herkesin dokunabileceği açıkta bulunan ya da ortak tüketilen bir kase kuruyemiş gibi yiyecekleri de alabilirsiniz. Elle tüketilen gıdalar, virüsün yayılması için kolaylık sağladığı için tehlikeli olabilir.



ALIŞVERİŞE TENHA SAATLERDE ÇIKIN

Son zamanlarda alışveriş için markete gittiğinizi düşünüyorum. Marketlerin hemen hepsinde kullanılması için dezenfektan bulunduruluyor. Alışverişe başlamadan, alışveriş arabasının temas edilecek yerlerini silmek için dezenfektan kullanın. Alışverişe çıkmanız gerektiğinde tenha saatleri seçmeye çalışın. Seçme imkanınız varsa açıkta bulunan gıdalar yerine paketli olanları tercih edin. Alacağınız ürünlere başkalarının dokunmasına izin vermeyin. Eve geldiğinizde ise ellerinizi yıkamayı ihmal etmeyin. Koronavirüsün ana yayılma nedeni kişiler arası temas olsa da, yüzeylerde de yaşayabildiği kanıtlandı. Bu sebeple aldığınız sebze ve meyveleri sirkeli su ile yıkayabilir, paketli ürünleri de silerek kaldırabilirsiniz.