HİLÂL KAPLAN

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın iki hafta sürecek ABD gezisi sürüyor. Veliaht Prens, bu süre zarfında ülkenin en güçlüleri ve zenginleriyle görüşüyor.

İlginç olan, "nasyonalist vs globalist" diye adlandırılan uluslararası gerilimin iki tarafından da isimlerle bir araya gelmiş olması. Bu isimlerden ve şirketlerden bazılarını saymak gerekirse: Henry Kissinger, Hillary ve Bill Clinton, Barack Obama, John Kerry, Condoleezza Rice, Bill Gates, Elon Musk, Peter Thiel, Tim Cook, Boeing, Amazon, Uber, Walt Disney, Lockheed Martin, Rupert Murdoch, Jeffrey Goldberg, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Los Angeles Times.

Prens, ABD'nin tüm partizan ayrılıklarını bir yana koyup, herkese hitap etme şansını kullanmış. Bu tercih bilinçli;

"Suud veliahdı olarak sadece Trump- Kushner ikilisiyle muhatap değilim;

ABD-Suud ilişkisi bundan çok daha fazlasına tekabül eder ve iç görüş ayrılıkları ne olursa olsun, kazanan tarafın yanındayım" diye de okunabilir.

Veliaht, benzer şekilde Birleşik Krallık'ta da en üst düzeyde ağırlandı.

Kraliçe'yle öğle yemeği, Prens Charles ile akşam yemeği, Canterburry Başpiskoposu ile Lambeth Sarayı'nda buluşma bu ziyaretin önemli duraklarıydı. Gerçi Başpiskoposluk yayınladığı açıklamada, Veliaht Prens'e Yemen'deki bombardıman kampanyaları sonucu ölen sivillerden dolayı duydukları endişeyi ilettiklerini medyaya verdikleri metinle ilan etti ama sonuçta Veliaht Prens için başarılı bir geziydi.

Belli ki hâlâ bin Selman'ın Ortadoğu için ilham verebilecek bir lider olacağı düşünülüyor. Sanırım son yılların en beyhude küresel projesi. Hayatında hiç hac vazifesini ifa etmemiş Feto'nun bile Suudi Arabistan'a gitme talebini ilettiği sızdırıldığına göre...

Ürdün ve Katar'ın Suudi Arabistan ile gerilen ilişkileri düşünüldüğünde İngiltere'nin yakın ilgisi sizi şaşırtmasın çünkü kazanılması gereken pasta oldukça büyük. Prens, hâlen Aramco hisselerinin Amerika'da mı İngiltere'de mi arz edileceğini netleştirmiş değil.

Dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz şirketi Aramco'nun hangi ülke üzerinden halka arz edileceği, Brexit sonrası kendi içine kapanma tehlikesi yaşayan İngiltere'yi de ekonomisini ayakta tutmak için Çin'le ticaret savaşını göze alan ABD'yi de çok yakından ilgilendiriyor. 7 Kasım 2017'de, "Suud'daki esas hikâye Aramco" başlığıyla ayrıntıları yazmıştık.

Esas hikâye ve gidişat, "Londra mı, New York mu?" kararından sonra netleşecek.