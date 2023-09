Hedefimiz 100 şirkete sefer yaptırmak

İstanbul Havalimanı, Seul’den 3 büyük ödülle döndü. İGA CEO’su Kadri Samsunlu, “Şu anda havalimanımıza 95 havayolu şirketi sefer yapıyor. Hedefimiz bu sayıyı 100’e çıkarmak” dedi

Daha açılmadan uluslararası ödülleri toplamaya başlayan ve bugüne kadar sayısız ödül ve sertifikaya layık görülen İstanbul Havalimanı, Güney Kore'nin Incheon kentinde, bu kez üç ödül birden aldı. Airport Council International (ACIUluslararası Havacılık Konseyi) tarafından düzenlenen ödül töreninde konuşan İGA CEO'su Kadri Samsunlu, "İlk açıldığında İstanbul Havalimanı'na 60 havayolu şirketi uçuyordu. Şu anda bu sayı 95. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı. Biz de sefer yapan havayolu şirketi sayısını yıl sonuna kadar 100'e tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. ACI Uluslararası Havacılık Konseyi kongresinde bir araya geldiğimiz Kadri Samsunlu İGA'nın gelecek hedeflerine değindi. "Kapasiteyi ancak imkân varsa artırabilirsiniz" diyen Samsunlu, şöyle devam etti: "İnovasyon, teknoloji fark etmez. Eğer bir havalimanında uzun kuyruklar varsa eliniz kolunuz bağlıdır. Bunu ancak kapasiteniz varsa yapabilirsiniz. Sefer düzenleyen havayolu şirketinin artışında yolcu memnuniyetinin de payı büyük. İnsanlar artık her yerde kişiselleştirilmiş hizmet almak istiyor. Elbette teknoloji ve inovasyonla birlikte insan dokunuşunun da öneminin farkındayız."







5. SEVİYEYE GEÇMEYE HAZIRIZ

Dünyada havalimanlarının 5 seviye ile sınıflandırıldığını söyleyen Samsunlu, "Biz doğal olarak ilk açıldığımızda 1'inci seviye ile yola çıktık. Pandemiye rağmen bir yılda iki seviye birden yükseldik, 3'üncü seviyeye çıktık. Şimdi hedefimiz en yüksek seviyeye yani 5'inci seviyeye çıkmak. Dünyada 5'inci seviyede olan tek havalimanı Seul'deki Incheon Havalimanı. Her yıl bir basamak çıkarak 2025'te 5'inci seviyeye yükseleceğimize inanıyoruz. Incheon Havalimanı 23 yaşında. Biz oldukça genç bir havalimanıyız. Ona rağmen 1'den 3'e 1 yılda yükseldik. 5'inci seviye için de kendimizi oldukça hazır hissediyoruz" dedi. Kendilerinden bu kadar emin olmalarında İstanbul Havalimanı'nın ülke projesi olmasının büyük payı olduğunu vurgulayan Samsunlu, "Kısa sürede yukarı yol almamızda Türk Hava Yolları, DHMİ gibi paydaşlarımızla uyumumuz önemli rol oynadı" diye konuştu.







TÜRK İŞLETMECİLER ÖDÜLLERE DAMGA VURDU

Dünya çapında yapılan yolcu anketleri sonucunda belirlenen Havalimanı Hizmet Kalitesi (Airport Service Quality-ASQ) ödüllerinde, İstanbul Havalimanı, 40 Milyon Yolcu Üstü Kategorisi'nde Avrupa'nın En İyi Havalimanı, Avrupa'nın En Keyifli Havalimanı ve Avrupa'nın En Temiz Havalimanı seçildi. Müşteri Deneyimi Global Zirvesi'nin açılışı ise Kadri Samsunlu'nun da katıldığı liderler paneli ile gerçekleşti. Kadri Samsunlu, konuşmasındabugün havalimanlarının en öncelikli gündeminin kapasite olduğunun altını çizerek "Eğer bir havalimanında uzun kuyruklar varsa eliniz kolunuz bağlıdır" dedi. İGA'nın aldığı 3 ödülle öne çıktığı geceye, Türkiye'nin havacılık ve havalimanı işletmeciliğindeki başarıları damga vurdu. TAV Havalimanları Holding'in işlettiği Ankara Esenboğa Havalimanı 5-15 milyon yolcu ağırlayanlar arasında Avrupa'nın En İyi Havalimanı ve En Keyifli Havalimanı ödülüne layık görüldü. Limak ve Summa İnşaat'ın birlikte inşa edip, işletmesini sürdürdüğü Dakar Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı kendi kategorisinde 3 ödül aldı.







HER KESEYE UYGUN NOKTA VAR

Havalimanı işletmeciliğinde 5'inci seviyeye yükselmeyi dünyada bir gösterge olması açısından önemsediklerinin altını çizen Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'ndaki yiyecek içecek fiyatlarının yüksekliği konusundaki yorumlara şu cevabı verdi: "Evet, biz 5'inci seviyeye yükselmeyi hedefliyoruz ancak bizim için asıl önemli olan yolcunun ihtiyacına karşılık vermek. Yoksa en üst seviyede olmanın bir anlamı kalmaz. Fiyatlar konusuna gelince iddialı konuşuyorum. Bizim havalimanında her keseye uygun nokta var. Örneğin su, ana ihtiyaç olduğu için ücretsiz sunduğumuz çeşmeler koyduk. Ama her havalimanında lüks markaların yer aldığı bölümler olur, bu doğaldır."