HÜLYA GÜLER

En iyi yol, bildiğin yoldur. Bu önermenin doğruluğunu kim tartışabilir diyenlerdenseniz; sizi konfor alanından çıkanların başarı hikâyelerini okumaya davet ediyorum. Zamanında değişmeyi/dönüşmeyi başarmış veya başaramamış binlerce şirket var. Ama ben bugün size Türkiye'de konut denince akla ilk gelen şirketlerden biri olan Ağaoğlu'ndan söz edeceğim. Çünkü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun söylemlerinin de katkısıyla konutta hep iddialı bir duruş ortaya koyan Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun yeni bir oyun sahası var: yenilenebilir enerji. Evet, bugünlerde kimle konuşsak yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyor diyebilirsiniz. Hatta Ağaoğlu'nun enerjide zaten yatırımları olduğunu da anımsatabilirsiniz. Ancak Ağaoğlu'nun konuttan rüzgâra ve sonra güneşe uzanan hikâyesi de, hedefleri de bu kez çok başka. An azından geçen akşam bir grup gazeteciyle bir araya gelen Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO'su Burak Kutluğ'un anlattıklarından anladığım bu. Özetle daha çok konutta yapsat'a dayalı bir büyüme modeli olan Ağaoğlu, kolları yurt dışına da uzanan iddialı bir yenilenebilir enerji oyuncusu olma yolunda. Ayrıca tarım, turizm ve gayrimenkul geliştirme faaliyetleriyle birlikte ağırlığı yenilenebilir enerjide olan bir portföy yatırım şirketine dönüşüyor. Ali Ağaoğlu'nun sürece büyük destek verdiğini söyleyen Kutluğ, Grubun geçirdiği dönüşümün hikâyesini anlatırken 2015'e gitti. O dönemde kurumun üstlenmiş olduğu çok fazla taahhütleri bulunduğunu hatırlattı. Ardından, Ağaoğlu'nun inşattaki 43 yıllık geçmişine değindi ve "Ağaoğlu Şirketler Grubu olarak şu an elimizde 3 milyar dolarlık bir varlık büyüklüğümüz var" diyerek kurumun şimdiki mali durumunu ortaya koydu. Tam bu noktada Kutluğ'a Ağaoğlu Grubu ile ilgili bir dönem gündeme gelen 'mali sıkıntı' söylentilerini hatırlattım. Kutluğ'un cevabı şirketin geçirdiği dönüşümün nedenlerini de özetliyor: "Her şirket gibi biz de zaman zaman çeşitli stres testlerinden geçtik ve hepsini başarıyla atlattık. Borcumuz hiçbir zaman varlıklarımızın değerinin yüzde 3-4'ünü geçmedi. Ama varlık başka, nakitte olmak başka. O dönem tüm taahhütlerimizi yerine getirelim, sonra da başka iş almayalım dedik. Taahhütlerimizi tamamladık ve şirketi kurumsal bir yapıya kavuşturmaya karar verdik." O dönem gayrimenkul sektörüne çok fazla oyuncu girdiğini, karların artık giderek azaldığını da değerlendirmeye başladıklarını anlatan Kutluğ, biraz da bu sebeplerle yeni yatırım alanları arayışına girdiklerini söyledi. Uluslararası finansın neyi fonladığına ve tüketicinin ne istediğine baktıklarında ise yenilenebilir enerji ve tarım sektörünün öne çıktığına işaret etti. Böylece kurumun bu iki alanda yatırımlara başladığını belirten Kutluğ, "Önce sektörel çeşitlilik, sonra sektörlerin içinde çeşitlilik yoluna gittik. Ben bunu biraz 'ters matruşka'ya benzeterek anlatıyorum. Büyüğün içinden küçük bir iş çıkarmıyoruz önce küçük girip sonra daha büyüğe ulaşıyoruz. Hedefimiz rüzgâr ve güneş enerjisinde sadece Türkiye'nin değil Balkanlar, Doğu Avrupa ve Baltık Ülkeleri'nin de ilk 5'e oyuncusu arasına girmek. Şu anda sözünü ettiğim bölge ülkelerinde çeşitli görüşmelerimiz var. Lokal ortaklıklarla birlikte portföyümüzü hızla büyütmeyi planlıyoruz. Şu ana kadar enerjiye 650 milyon dolar yatırdık bir 400 milyon dolar daha yatıracağız. Konut ve inşaat sektöründe bundan sonra yap-sat modelinde bizi iştahlı görmeyeceksiniz. Ama gayrimenkul geliştirmede varız, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz."