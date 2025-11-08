HÜLYA GÜLER

Ne çabuk unutuyoruz değil mi, bundan sadece 5 yıl önceydi ve dünya çapında bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Hafızalarımızda giderek silikleşen o dönem, tarihe Covid 19 pandemisi diye yazıldı. Biz ise Turkuvaz Dergi Grubu olarak pandeminin neden olduğu, o derin karamsarlığa rağmen müthiş bir motivasyonla çalışmaya devam ettik. Ve Kasım 2020'de genel yayın yönetmenliğini üstlendiğim INBUSINESS

Dergisi'nin ilk sayısını okurları ile buluşturduk. Biraz da bu yüzden olsa gerek ilk kapağımızda daha çok bilim insanı kimliği ile tanınan Biontech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin'e yer verdik. Sonrasını INBUSINESS'ı ve bu köşeyi yakından takip edenler gayet iyi biliyorlar.







'Geleceği Oku Bugünü Anla' diyerek yola çıktığımız ilk sayımızda sadece Türkiye'nin değil dünyanın konuştuğu bir ismi kapağımıza taşıyarak ekonomi dergiciliğindeki iddiamızı ortaya koyduk. Daha da önemlisi 5 yıldır her sayımızda bu iddiayı hep daha ileriye taşıyan işlere imza attık. Her içeriğimizde, her etkinliğimizde sürdürülebilir bir dünya hedefine katkı sağlamayı amaçladığımız kadar, işlerimizin sürdürülebilir olmasına da gayret ettik. Örneğin medyada Türkiye'nin ilk yeşil izlenebilirlik raporunu INBUSINESS'ta hazırladık ve bu kapsamda her yıl Sürdürülebilir 500 Şirket (S-500) listesini yayınladık. Bu yıl 4. kez hazırladığımız bu özel araştırma ve kapsamlı listenin detaylarına birazdan geleceğim ama önce birkaç cümle ile INBUSINESS'ın ekonomi dergiciliğine kazandırdıklarını anlatayım. Turkuvaz Medya Grubu'nun en genç üyesi INBUSINESS'ta biz, yeşil dönüşüm kadar dijital dönüşümü de iş dünyasının gündeminde tuttuk. Bu yüzden Türkiye'nin ilk Dijital İtibar Raporu'nu kurguladık ve 3 yıldır üst üste yayınlıyoruz. Türkiye'nin ve kimi zaman global ekonominin önemli aktörleriyle yaptığımız röportajlar, kapsamlı dosya haberlerin yanında, pandemi koşullarında webinarlarla başlayan etkinlik serimiz fiziksel zirvelerle devam etti. Sürdürülebilir 100 Yıl Zirvesi ile ülkenin geleceğini şekillendiren liderleri bir araya getirdik. Yeri gelmişken sürdürülebilirlik alanında artık bir markaya dönüşen Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nin 3.'sü için hazırlıklarımızın devam ettiğini de buradan ilan edeyim. Daha ilk yılımızdan itibaren MIT Sloan Management Review ile olan içerik ortaklığımızla yapay zeka, dijital dönüşüm, liderlik ve pazarlama dünyasını uluslararası bir yaklaşımla okur ve takipçilerimizle buluşturduk. 3 ödülle taçlandırdığımız bu 5 yılı elbette bu köşeye sığdırmam mümkün değil. O yüzden kalan kısımda 5. yıla özel iki farklı kapak haberi ile piyasaya çıkan kasım özel sayımızdan biraz bahsedeyim. Türk iş dünyasının önemli oyuncularının sürdürülebilirlik karnesini ortaya koyan S-500 Araştırması ile birlikte bu sayıda zamanın ruhunu yansıtan son derece önemli bir röportaj yaptık. 5G yetkilendirme ihalesinin gerçekleştiği heyecanlı bir ekim ayını geride bırakırken Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ile gerçekleştirdiğimiz özel röportajı kapağımıza taşıdık. Aksoy, Türkiye'de 1 Nisan 2026'da 81 il 922 ilçede birden 5G hizmeti sunmaya hazırlanan Vodafone'nin, global deneyimini aktarırken bir yandan da yakında başlayacak 5G'li hayatın ipuçlarını verdi. INBUSINESS'ın son 5 yılda ekonomi dergiciliğine kazandırdıklarını anlatayım derken S-500 araştırmasının detayları başka bir yazıya kaldı. Bu yılki veriler biraz daha umut vadediyor o yüzden mutlaka yazacağım. Siz bu sürede lütfen, 5 yılın deneyimi ile sürdürülebilirlik ve güvenli bir gelecek hedeflerine her sayısında daha fazla katkı yapmayı amaçlayan INBUSINESS'ı takip etmeye devam edin.