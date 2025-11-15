HÜLYA GÜLER

Biri dünya tarihine yön veren global ticaretin ilk merkez üslerinden İstanbul'un kalbi Boğaziçi. Diğeri bugünü şekillendiren yeni teknolojilerin filizlendiği Silikon Vadisi. Aralarında binlerce kilometre olan bu iki lokasyonu aynı cümlede birleştiren ise Türkiye'nin ilk unicornlarından Insider'ın Kurucu Ortağı ve CEO'su Hande Çilingir. Peki, Çilingir gibi dünyanın önde gelen fonlarından yatırım almış, Silikon Vadisi'ni yani rekabetin dünya çapında yaşandığı girişim ekosistemini iyi bilen biri, nasıl olur da Boğaziçi, Silikon Vadisi'ne karşı diyebilir, böyle bir cesareti nasıl gösterir? Cevabı belli, deneyim ve özgüven ile. En iyisi başa sarıp anlatayım, aralarında General Atlantic, Wamda, Khosla Ventures, Molten ve Golden Gate Capital gibi devlerin de yer aldığı dünyanın en büyük 50 fon şirketi geçen hafta İstanbul'daydı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) / Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Endeavor Türkiye iş birliğinde düzenlenen GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi kapsamında Türk girişimcilerle buluştular. Bu buluşmada dünya devi fonların yanında 250 risk sermayesi şirketi ve 40 aile ofisinin temsilcileri de vardı. 3 gün süren zirvede Türkiye'den 97 girişimci global yatırımcılara kendilerini anlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katılımcılarla buluştuğu etkinlikte ayrıca Türk fon şirketi temsilcileri ve melek yatırımcılar global oyuncularla bir araya geldi. Türkiye'nin sadece start-up'ları ile yatırım yapılan bir ülke değil, aynı zamanda kurmuş olduğu güçlü ekosistemi ile hem yerli risk sermayesi fonlarına yatırım çeken hem de güçlü aile ofisleriyle küresel fonlara kaynak sağlayabilecek bir ülke olduğu mesajı verildi. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinliğin mimarı ise Insider ile yakaladığı başarı hikayesinden tanıdığımız Hande Çilingir. Aynı zamanda TAİK Dijital Çalışma Grubu Lideri olan Hande Çilingir henüz çok yeni bir anne. Çilingir'in sadece 36 günlük bir bebeği olmasına rağmen böylesine zorlu bir etkinliği gerçekleştirmedeki motivasyon kaynağı şu sözlerinde gizli: "Ülkemizdeki bütün çocuklar bizim. Bu ve bunun gibi etkinlikleri düzenlememiz kritik önemde. Biz Insider ile yatırım turlarına çıktığımız ilk zamanlarda 'Türkiye'den böyle bir şirket çıkmaz' diyen o bakışları çok iyi hatırlıyorum. O zamandan bu yana gençlere, çocuklara ve aslında herkese hep aynı mesajı veriyorum; Biz yaptıysak herkes yapar." Bugün Türkiye'den, Fransa ya da İspanya'dan daha fazla girişimci çıktığını dile getiren Çilingir, "Başarı örnekleri arttıkça Türkiye'ye güvenin ve inancın arttığını söyleyebiliriz. Bugün burada olanların yönettiği fonların büyüklüğünün toplamı 500 milyar dolardan fazla. Bu yoğun ilginin sebebi Türkiye'den çıkan girişimlere yatırım yapıp kazanmanın tadını alanların giderek çoğalması." Türkiye'de doğan girişimlerin 'rahat'lık içinde olmadığını pek çok ekonomik, sosyal ve fiziksel meydan okumayla büyüdüğünü söyleyen Çilingir o yüzden Türkiye'den çıkan girişimcilerin de her zaman daha dirençli olduklarını vurguladı. Dolayısıyla Türk girişimcileri zorluklarla mücadele etmeyi başaran gerçek birer yetenek olarak görmek gerektiğini söyleyen Çilingir "Türkiye'yi bir zorluklara karşı dik duranlar fabrikası olarak görmek gerek. Bu zorluklar bizi daha da güçlendiriyor o yüzden gelecek büyük yatırımlar Silikon Vadisi'nden değil, Boğaziçi'inden çıkacak."