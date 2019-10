ŞELALE KADAK

"Ülkemizde ve dünyada önemli siyasi, ekonomik çalkantıların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte farklı toplumsal gruplar arasındaki toplumsal mesafeler artarken, kültürel ve sosyal gerilimler, çatışmalar da hızla çoğalıyor. Bugün belki de her zamankinden daha fazla birbirimizi dinlemeye ve birbirimizden öğrenmeye ihtiyacımız var. Ancak deneyimler paylaşıldıkça, 'bizden olanlarla' 'bizden olmayanlar' yan yana gelip temas ettikçe, konuştukça çatışmalar yerini hoşgörüye ve karşılıklı anlayışa bırakabilir. Yani zor zamanlardan çıkışın yegane yolu uzlaşıdan geçiyor." Boğaziçi Chronicles, Boğaziçi Lectures ve Açık Ders adını taşıyan bir dizi konuşma, bundan sonra 'Powered by Tekfen' adıyla ve Tekfen'in kurucularından merhum Feyyaz Berker'e ithafen Tekfen Holding tarafından desteklenecek.

İşte bu konuşmaların amacının anlatıldığı kitapçıkta Boğaziçi Üniversitesi Kültür ve Sanat Komisyonu, neden böyle bir programa başladıklarını yukarıdaki cümlelerle özetlemiş. Herhalde bugün içinde yaşadığımız durumu en güzel bu cümleler özetlerdi diye düşündüm.

Önceki gün Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasında Feyyaz Berker'in iki kızı Şebnem Berker ve Meltem Berker, kuruculardan Nihat Gökyiğit'in kızı Vahide Gigin, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Prof. Dr. Zafer Yenal, Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin'in de aralarında olduğu kalabalık bir grupla, hem Feyyaz Berker anıldı hem de üniversite-özel sektör işbirliğinin en anlamlı örneklerinden olan Powered by Tekfen projesi anlatıldı.

Feyyaz Berker yaşamı boyunca en çok eğitime katkıda bulundu. Demokrasi, çok seslilik, uzlaşı kültürü, açık diyalog ve münazara, centilmenlik ve sportmenlik, tolerans, gönüllülük yaşamı boyunca Berker ismiyle özdeşleşti.

Boğaziçi Üniversitesi'ne, öğrencilere yaptığı katkılar ise oldukça fazla. Sanırım güncel, toplumsal ve bilimsel konularda hem iç hem de dış kamuoyu genelinde tartışma ortamının gelişmesine katkı yapacak bu etkinliklere destek veriliyor olması yaşasaydı kendisini çok mutlu edecekti. Doğanın bir numaralı savunucusu, TEMA'nın kurucularından Nihat Gökyiğit'i çok mutlu ettiğini biliyorum. Üstelik Açık Dersler Anadolu'ya da gidecek ve öğreniyorum ki ilk ders Malatya'da. Yolları açık olsun.

***



İnsan ve Kültür!



Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına kesintisiz önemli desteklerde bulunan kuruluşlardan Akbank geçen hafta Caz Festivali'nin de açılışını yaptı. Davette Akbank Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa ile sohbet edince öğrendim ki Akbank, İnsan Kaynakları adını 'İnsan ve Kültür' olarak değiştirmiş. Oldum olası bana insan kaynakları çok antipatik geldiğinden bu değişiklik hoşuma gitti. Anapa İnsan ve Kültür'den sorumlu olarak genel müdür yardımcısı olunca, Akbank'ın 12 genel müdür yardımcısı arasında kadınların sayısı da 5'e yükselmiş. Kadın erkek eşitliğinde iş dünyasında atılan tüm adımları çok kıymetli buluyorum.