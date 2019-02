1. ve 2. Sanayi Devrimi'nin tırmandırdığı rekabet ve petrole dayalı enerji oyunu, önde gelen ülkeler arasında sebep olduğu 'paylaşım rekabeti' nedeniyle 1. Dünya Savaşı'na sebep oldu.

21 milyon insan yaşamını yitirdi. Savaş sonrasında hızlanan sanayileşmenin getirdiği aşırı üretim kapasitesi, aşırı tüketim, aşırı gayrimenkul yatırımı 1929 Büyük Buhranı'nı tetikledi. ABD çöktü, Almanya iflas etti ve bu karanlık ekonomik tablo, dünyayı yeni bir dünya savaşı ile karşı karşıya bıraktı.

2. Dünya Savaşı'nda bu defa 70 milyonun üzerinde insan yaşamını yitirdi. İki büyük savaşta da topraklarında tek kurşun atılmamış olan ABD, kendi imparatorluğunu perçinlediği yeni bir dünya düzeni oluşturdu.

Marshall Yardım Planı ile, ABD mallarını dünyaya ihraç etti ve dünyanın en büyük ekonomisi oldu.

1979'da ABD'nin toplam kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 31'di; 1999'da ise yüzde 58. ABD dünya ekonomisinin lideriydi ve ABD'nin borç yükü de, cari açığı da, bütçe açığı da yönetilebilir düzeydeydi.

Bugün, ABD'nin kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 108.

Bütçe ve cari açığın toplamı 1.5 trilyon dolara yürüyor ve ABD halkının yüzde 40'nın yarın sabaha harcayabileceği bir 400 doları yok. Ve, 1. Körfez Savaşı'ndan bu yana ABD'nin 'savaş makinesi'nin ABD halkının yaşam standardından hortumladığı 15 trilyon doları da unutmayalım. ABD, zorlanan ekonomisi için, önde gelen ülkelerin tümüyle gerginliği sistematik bir şekilde tırmandırarak, adeta bir 'savaş ortamı' hazırlıyor.

Trump'ın sebep olduğu küresel ticaret savaşı, makine ve otomotiv başta olmak üzere, küresel ticareti vuruyor.

ABD, çok tehlikeli bir şekilde, kendi ekonomisini cendereden çıkarmak için, tüm dünyayı adeta 'savaş makinesi'nden geçinen bir ortama zorluyor.

İngiltere'yi de, AB'yi de, Çin'i de, Rusya'yı da savaşa zorluyor. Polonya'da 'İran'la savaş senaryosu'nun dahi konuşulduğu Orta Doğu zirvesi yaptırtıyor. Sıkışan ekonomisini 'silah ihracatı' ile düzlüğe çıkaracağını ümit ettiği bir küresel gerginlik ortamını her gün besleyecek adımlar atıyor.

Tamamıyla kontrolüne aldığı Suudi Arabistan, BAE, Mısır üzerinden Orta Doğu'yu her an patlayacak bir 'barut fıçısı'na dönüştürmüş durumda. Kendileri için 'yeni pazarlar' oluşturmak adına dünyayı sürükledikleri yeni bir savaş ortamında, bu defa 500 milyon insan mı yaşamını yitirecek?