Cumartesi gecesi ortalık emekli amirallerin, Kanal İstanbul projesi ve Mavi Vatan'la ilgili hükümete verdikleri e-muhtıra ortalığı ayağa kaldırdı.

Hafta sonu mis gibi havada "evde zorla tutulan" ve zaten bir şey olsa da sokağa çıksak diye bahane arayan halk, Twitter'da postal taşladı.

"Ayasofya İmamı konuşuyor emekli generaller niye susacakmış" şeklindeki destek mesajlarıysa çok sönük kaldı.

Gece Twitter'da ölü taklidi yapan solcular kanaat önderlerinden bir işaret beklerken, sabah ilk cesur çıkış Hasan Cemal'den geldi.

Bu sefer de erken yattığı için "cümbüşü" kaçırmıştı Cemal... Ama uyanır uyanmaz internette "Saray'a hitaben", emekli amiralleri destekleyen bir köşe muhtırası kaleme almaya başlamıştı.



Cemal'in hırsına şapka çıkartmamak mümkün değil...

Zira ömrü cuntaların hükümetleri devirme girişimlerine destek olmakla geçti. 12 Mart'tan 28 Şubat'a kadar hiç birini pas geçmedi.

Hepsinde tavrı darbecilerin yanı oldu. Ama hiç "muvaffak" olamadı.

Ya darbe koşulları olgunlaşmadan havaya giriyordu... Ya da sabah erken kalkan rakip cunta, nam-ı diğer Cuntacı Cemal'in hayallerini elinden alıyordu.

Bir ara, oturup darbeci geçmişinin özeleştiri yaptığı kitaplar yazdı. Benim gibi gençlerin Türkiye'deki darbeler ve solun ilişkisine dair çok şey öğrenmesini sağladı.

Ama sivil hayata fazla dayanamadı. Ardından yine eski "embedded" (iliştirilmiş) pozisyonuna döndü. Yıllardır da her postal tıkırtısında sahneye fırlıyor.

Tamam, Cemal Paşa'nın soyundansın, bir ömür boyu cuntacı generallerle münasebetinin kan çekmesi gibi sebepleri olabilir.

Ama bari emekli generallerin muhtıralarıyla heyecan yapma be Hasan abi!

Görmüyor musun, ne "gocuklu celep sopasını kaldırınca" sürüye katılan bir halk var artık ne de erken kalkanın darbe yaptığı bir ülke...

Yetmedi mi heba ettiğin kendini?

Otur sivil general emekliliğinin tadını çıkart.

Bu arada Hasan abi en çok denizcileri mi seviyorsun havacıları mı? Yoksa illa da karacı mı diyorsun?

***



103'ÜN SIRRI



15 Temmuz'dan sonra toplumda yükselen sivil ve demokrat bilinç pek çoğunun maskesini düşürdü.

Artık, FETÖ'ye husumeti, demokrasi kaygısından değil, darbeyi kimin yapacağı rekabetinden kaynaklananları da ayırt edebiliyoruz.

Ama yaşadığımız travma bir yandan da hepimizi aşırı şüpheci yaptı.



Emekli generallerin imzaladığı metinden çıkartılan sembolik anlamlar bunun göstergesi.

Twitter'da herkes 15 Temmuz'dan sonra 103 FETÖ'cü generalin tutuklanmasını hatırlatıyordu..

Sonra, 2019'daki Mavi Vatan tatbikatına da 103 gemi katılmıştı...

Hadi bunlar rastlantı diyelim...

Peki, muhtıranın 15

Temmuz'a 103 gün kala yayımlanmasına ne buyrulurdu?

Yok, güler miyim hiç, son yıllarda yaşadığımız "tesadüflerin" ardından.

Ama imzacıların sayısı 103 değil, 104'müş haberiniz olsun.

***



O NE MANEVRAYDI AMA AYTUN BEY?



Bu kez emekli amirallerin bildirisine ilk açık destek CHP'li bir isimden değil, "sağ" bir partiden geldi.

Kendisinin de zamanında tabip bir teğmen olduğunu söyleyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, bu kapı gıcırtısını darbe sanıp Twitter'da destek göbekleri atmaya başladı.



Ne var ki Aytun Bey tepkinin bu denli kitlesel olacağını hesap edememişti... Apar topar profil fotoğrafını değiştirmek zorunda kaldı. Uzamış badem bıyıklı resmini silip yerine "Yaşasın demokrasi, kahrolsun darbe" yazdı.

Maşallah tabip teğmen olmanıza rağmen sizdeki manevra kabiliyeti amirallerimizde, hatta Ahmet Hakan da bile yok Aytun Bey.

Bu arada Meral Akşener imzacılara "zevzek" demiş. Üzerinize alındınız mı?