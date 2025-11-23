BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS News'ün haberine göre, Trump'ın bu perşembeye kadar karara bağlanmasını beklediği 28 maddelik Ukrayna planı şu şekilde hayata geçirilecek:

Rusya, işgali altındaki Kırım, Donetsk ve Luhansk topraklarının büyük bir kısmını elinde tutacak ve bu bölgeler ABD tarafından fiili Rus toprağı olarak tanınacak.

Kiev, anayasasında yer alan NATO'ya katılma isteğinden vazgeçecek; ancak AB üyesi olma yolu açık bırakılacak.

Ukrayna ordusunun büyüklüğü 600 bin kişiyle sınırlandırılacak.

Savaş nedeniyle ertelenen seçimler 100 gün içinde yapılacak.

Uzun savaşın tahrip ettiği Ukrayna ekonomisi için bir toparlanma paketi devreye girecek. Dondurulmuş Rus varlıklarından yaklaşık 100 milyar dolar Ukrayna'ya aktarılacak. Buna karşılık Rusya, işgalin başlamasından bu yana uygulanan ağır yaptırımların kaldırılması için müzakerelere başlayacak.

Rusya, Ukrayna'yı yeniden işgal ederse, bu "kararlı ve koordineli bir askeri müdahale"yi ve Moskova'ya yönelik yaptırımların yeniden uygulanmasını tetikleyecek.

***

Kremlin memnun.ABD'nin barış planınınsöyleyerek öneriye destek veriyor. Kiev'i dekonusunda uyarıyor.Kiev ise isyanlarda. Ulusa sesleniş konuşmasında ABD'ye sitemde bulunanülkesinin ulusal çıkarlarını feda etmeyeceklerini vurguladı. Plana alternatifler getireceklerini söyledi.Peki bu durumda müzakerelerden bir sonuç çıkar mı?

***