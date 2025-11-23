BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS News'ün haberine göre, Trump'ın bu perşembeye kadar karara bağlanmasını beklediği 28 maddelik Ukrayna planı şu şekilde hayata geçirilecek:
Rusya, işgali altındaki Kırım, Donetsk ve Luhansk topraklarının büyük bir kısmını elinde tutacak ve bu bölgeler ABD tarafından fiili Rus toprağı olarak tanınacak.
Kiev, anayasasında yer alan NATO'ya katılma isteğinden vazgeçecek; ancak AB üyesi olma yolu açık bırakılacak.
Ukrayna ordusunun büyüklüğü 600 bin kişiyle sınırlandırılacak.
Savaş nedeniyle ertelenen seçimler 100 gün içinde yapılacak.
Uzun savaşın tahrip ettiği Ukrayna ekonomisi için bir toparlanma paketi devreye girecek. Dondurulmuş Rus varlıklarından yaklaşık 100 milyar dolar Ukrayna'ya aktarılacak. Buna karşılık Rusya, işgalin başlamasından bu yana uygulanan ağır yaptırımların kaldırılması için müzakerelere başlayacak.
Rusya, Ukrayna'yı yeniden işgal ederse, bu "kararlı ve koordineli bir askeri müdahale"yi ve Moskova'ya yönelik yaptırımların yeniden uygulanmasını tetikleyecek.
***Kremlin memnun. Putin, ABD'nin barış planının "nihai barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğini" söyleyerek öneriye destek veriyor. Kiev'i de "iş uzarsa daha fazla toprak kaybı yaşanacağı" konusunda uyarıyor.
***Ukrayna-Rusya savaşını Biden'dan devralınmış bir yük olarak gören Trump da Zelenski'yi "baş belası" olarak değerlendiriyor. Başlatmadığı gibi kontrol de edemediği krizi bitirirse, karşılığında Ukrayna'nın kaynaklarından (madenler, zengin toprak mineralleri) pay alma imkânı doğacağını hesaplıyor.